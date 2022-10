Alianza Lima y Carlos A. Mannucci disputarán la segunda final de la Liga Femenina en el estadio Matute (7:00 p.m.). Un encuentro histórico por la presencia de 30 mil hinchas que asistirán a La Victoria para presenciar este partido. Algo nunca antes visto en nuestro país, en esta disciplina, y que supera lo realizado por Boca Juniors semanas atrás, cuando se jugó la definición del Campeonato Femenino de Primera División de Argentina ante UAI: los ‘Xeneizes’ juntaron 20 mil personas.

¿Cómo llegan los finalistas?

Alianza Lima es el único club que no ha perdido ni un solo partido a lo largo de la temporada: ni en la fase regular ni en los playoff. Por lo que lleva 32 partidos invicto, ya que el año pasado -tampoco- ningún equipo logró derrotarlo. Por sus números, se perfila como el favorito para quedarse con el título, pero tras empatar 1-1 en la ida, todo puede ocurrir. Sobre todo, considerando que Mannucci siempre complicó al elenco de Samir Mendoza.

En la primera parte del campeonato 2022, las blanquiazules sumaron once victorias y empataron un solo encuentro. Este fue ante las trujillanas 1-1 por la fecha 5, en el estadio Mansiche. Los goles fueron de Breccia Gonzales (MAN) y Neidy Romero (ALI). En el hexagonal siempre salieron triunfantes, incluso le ganaron a Mannucci 3-1, hasta que en la primera final el elenco del ‘Pompo’ Cordero complicó su panorama.

Por su parte, la ‘Tri’, fue el tercer equipo con mayor número de victorias del campeonato. De los 18 duelos que disputó esta temporada ganó 14 y solo perdió en dos oportunidades: frente a Universitario de Deportes en la séptima fecha y en la segunda contra Alianza Lima en la etapa final. Fue de los elencos más regulares del año.

Cabe resaltar que a diferencia de Alianza Lima, Mannucci es la primera vez que el equipo peleará por quedarse con el trofeo máximo de la Liga, y con el que llegarían a disputar la Copa Libertadores. Eso sí, para acceder al certamen internacional deberán resolver el tema de su licencia: la que debió ser presentada ante la FPF y Conmebol hasta agosto pasado. De no resolverse este contratiempo, las trujillanas -en caso se queden con el título- perderían la posibilidad de clasificar a la Copa.

Por el momento, las oncenas para enfrentar este partido son las siguientes: Alianza Lima alinearía con Sánchez; G. Romero, Miranda, S. García, Castro, Arévalo, Bringas, Dorador, N. Romero, Tacilla, Lúcar. En tanto, Mannucci con Piareli Valdivia; María Valentín, Olenka Gutiérrez, Angie Tomateo; Katherine Bravo, Ara Irina Alva, Carolina Albeláez, Odalys Rivas, Birka Ruiz; Melicia Aguilar, Luz Campoverde.





Duelo de goleadoras

En esta final no solo se enfrentan los dos mejores equipos de la Liga Femenina 2022, sino las dos mejores jugadoras y delanteras del campeonato: Adriana Lúcar y Luz Campoverde, con 16 y 18 anotaciones respectivamente.

La atacante de Trujillo ya tiene experiencia en la Copa Libertadores: la disputó en el 2018 con JC Sports Girls. Posteriormente, llegó a Mannucci (2021) para jugar la Liga Femenina. Aquella temporada quedaron terceras de la tabla acumulada y Luz logró anotar 8 goles. Hoy, se mantiene como la goleadora del campeonato.

Partido Etapa Goles FC Killas 0-1 Mannucci Fecha 2 - Regular 1 Sport Boys 1-8 Mannucci Fecha 6 - Regular 1 Municipal 2-7 Mannucci Fecha 8 - Regular 3 Mannucci 7-0 A.Trujillo Fecha 10 - Regular 3 UCV 2-4 Mannucci Fecha 11 - Regular 1 Mannucci 3-0 USMP Fecha 12 - Regular 2 Mannucci 1-2 Universitario Fecha 7 - Regular 1 Cantolao 2-3 Mannucci Fecha 13 - Regular 2 Universitario 3-4 Mannucci Fecha 4 - Playoffs 1 Mannucci 3-2 UCV Fecha 5 - Playoffs 2

Por su parte, Adriana Lucar con amplia trayectoria en la selección peruana y con pasado en Sporting Cristal, Real Maracaná y la Liga Universitaria de Estados Unidos, se ha convertido no solo en una de las referentes del elenco blanquiazul, sino del fútbol femenino peruano. Es la segunda mayor anotadora, luego de Campoverde, este 2022.

Partido Etapa Goles Alianza Lima 5-0 S. Boys Fecha 2 - Regular 1 Universitario 0-2 Alianza Lima Fecha 3 - Regular 1 Alianza Lima 2-0 Municipal Fecha 4 - Regular 1 Alianza Lima 11-1 A.Trujillo Fecha 6 - Regular 1 Alianza Lima 8-0 USMP Fecha 8 - Regular 2 Alianza Lima 11-0 UTC Fecha 12 - Regular 4 UCV 1-4 Alianza Lima Fecha 7 - Regular 1 Alianza Lima 3-1 Mannucci Fecha 1 - Playoffs 1 Alianza Lima 6-0 UCV Fecha 3 - Playoffs 1 Sporting Cristal 0-2 Alianza Lima Fecha 4 - Playoffs 1 Alianza Lima 2-1 Universitario Fecha 5 - Playoffs 1

Aciertos y desaciertos

El fútbol femenino en nuestro país tuvo cambios importantes en los últimos años desde la creación de la Liga Femenina: un campeonato que permitió tener un orden en esta disciplina y que sea televisado, otorgándole a los clubes mayor capacidad para conseguir auspiciadores y ventajas económicas, en cierta medida, pues también tuvieron más obligaciones a cambio de su participación en el torneo.

Otro cambio relevante a resaltar fue la presencia del público, que este año se vio con mayor regularidad. Además, los equipos femeninos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes pudieron jugar en los campos principales de sus clubes, generando mayor espectáculo.

No obstante, también hubo cosas negativas. Justamente, una semana antes de que se dispute la final, se cambió la propuesta del torneo de jugarse a un único partido. “Art. 9 Inciso: d) “Los clubes ganadores de la semifinales 1 y 2 obtendrán el derecho de disputar la final en partido único organizado por la FPF en la ciudad de Lima”, decía el reglamento. No obstante, días antes se decidió que se dispute a ida y vuelta. El último encuentro a una semana de la Copa Libertadores, por lo que la institución ganadora no tendrá mayor tiempo de preparación.

Aún así, en medio de distintos aspectos por mejorar, esta final de la Liga Femenina será importante e histórica. No solo por el espectáculo que, de seguro, brindarán las futbolistas, sino también por la presencia de los hinchas que finalmente demuestran que este deporte es rentable y que merece ser respaldado.

