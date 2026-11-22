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¡Baile crema en Matute! Gol de Claudia Domínguez para el 3-0 de Universitario vs. Alianza Lima
¡Tenemos un nuevo equipo campeón en la Liga Femenina! Si bien todavía falta el segundo tiempo, el marcador global de 6-1 favorece a Universitario de Deportes y todo está sentenciado para Alianza Lima. A los 45′ de la primera parte, Claudia Domínguez sacó un derechazo para poner el 3-0 a favor de los cremas en la final de vuelta del Torneo Clausura 2026. Con esto, salvo ocurra una catástrofe en el complemento, las merengues aseguran el segundo certamen de la temporada y volverán a levantar el título nacional tras no hacerlo desde el 2023.