Gol de Luz Campoverde para el 1-1 de Perú vs. Paraguay. (Video: DSports)
Gol de Luz Campoverde para el 1-1 de Perú vs. Paraguay. (Video: DSports)

Cuando el panorama era adverso, Perú encontró en Luz Campoverde a su salvadora. La atacante nacional aprovechó una de las pocas oportunidades claras del equipo para marcar el 1-1 frente a Paraguay, desatando la celebración y manteniendo vivas las aspiraciones en un duelo de alta exigencia.

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