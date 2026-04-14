¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO, por la sexta jornada de la , clasificatoria para el Mundial Brasil 2027? Mira la transmisión de este partido por la señal de DSports (DIRECTV y DGO), pero no recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV, ya que es considerada una página que promueve la piratería. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la CONMEBOL, este choque está pactado para este martes 14 de abril desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

DIRECTV transmitirá el partido entre Perú vs. Paraguay, por la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL. (Video: La Bicolor)
DIRECTV transmitirá el partido entre Perú vs. Paraguay, por la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL. (Video: La Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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