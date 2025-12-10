La Copa Promesas Lima Expresa, organizada por el Club Universitario de Deportes con el auspicio de Lima Expresa, subsidiaria de VINCI Highways y concesionaria de la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, culminó con una destacada exhibición del talento femenino en el fútbol formativo. En esta edición, Universitario se coronó campeón en las categorías Sub-10 y Sub-12, mientras que FC Killas obtuvo el título en la reñida final de la categoría Sub-14.

Desde el inicio del torneo, los equipos demostraron un alto nivel de disciplina, competitividad y compromiso. En la categoría Sub-10, Universitario superó a Neciosup por 3-0; en la Sub-12 reafirmó su liderazgo con un 4-0 frente a Los Ficus; y en la Sub-14, FC Killas venció por 2-1 a Universitario, consolidando su posición como uno de los equipos más competitivos del certamen.

Resumen de campeonas por categoría:

Sub-10: Universitario

Sub-12: Universitario

Sub-14: FC Killas

La Copa Promesas Lima Expresa, que reunió a 24 equipos en sus tres categorías, se consolida como la principal plataforma para la proyección del talento emergente del fútbol femenino de menores. Más allá de los resultados deportivos, el torneo destaca por su enfoque en el desarrollo integral de las jugadoras. Uno de sus pilares es el programa de becas, que ofrece oportunidades reales para que futbolistas con alto potencial continúen su formación y aspiren al alto rendimiento.

“Estamos muy orgullosos de este torneo de alta competitividad y de identificación de talentos. Nuestro objetivo es promover el desarrollo integral de niñas y adolescentes a través del deporte, y fomentar los valores que guían nuestra operación, como lo son la equidad, el compromiso y la disciplina.”, afirmó Raúl Díaz, gerente general de Lima Expresa.

Acerca de Lima Expresa

Lima Expresa, subsidiaria de VINCI Highways, es operadora de 16 kilómetros de la Vía de Evitamiento, desde el trébol de Javier Prado hasta el óvalo Habich, y 9 kilómetros de la vía expresa Línea Amarilla, ubicada entre el Puente Huáscar y el límite con la provincia del Callao en Avenida Morales Duárez. Comprometida con alcanzar los altos estándares de VINCI Highways en Perú, Lima Expresa se convirtió en la primera concesión de autopistas del país en implementar una flota de vehículos eléctricos, paneles solares y proteger bosques amazónicos. Lima Expresa ya ha reducido sus emisiones directas (alcance 1 y 2) de CO2 en 44% desde 2018.