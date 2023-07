Se viene la última fecha de la Liga Femenina 2023. Este domingo, culminó la cuarta jornada de los play offs del campeonato, donde seis equipos se enfrentan para acceder a las semifinales. Por ahora, Universitario de Deportes se mantiene como líder de la tabla, mientras que Alianza Lima se ubica en la segunda posición. Revisa los detalles de la etapa de clasificación y cómo van los grupos que definirán el descenso.

La fecha 4 de los play offs comenzó con el encuentro entre Carlos A. Mannucci y Cantolao, siendo ganadoras las chicas del cuadro trujillano, que ganó 2-0 con anotaciones de Azucena Daga y Yelitza Toledo. El domingo temprano, Sporting Cristal derrotó por 3-1 a su similar de Municipal. Finalmente, Alianza Lima goleó 4-1 a la ‘U’ en Matute.

Respecto a los play offs de descenso, en el Grupo A, Defensores del Ilucán derrotó a Atlético Trujillo; mientras que el encuentro entre Sporting Victoria y César Vallejo todavía no se juega. En el Grupo B, Melgar venció 3-2 a FC Killas, y Ayacucho FC derrotó 6-1 a San Martín.

Tabla de los play-off de Campeonato

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 4 3 0 1 7 4 +3 11 2 Alianza Lima 4 3 0 1 9 5 +4 10 3 Mannucci 4 2 1 1 4 1 +3 7 4 Sporting Cristal 4 2 0 2 7 5 +2 6 5 Municipal 4 1 2 2 4 7 -3 4 6 Cantolao 4 0 0 4 1 10 -9 0

*Al quedar en primer lugar de la fase regular gana automáticamente +2 puntos en la ronda de play-off de Campeonato.

**Al quedar en segundo lugar de la fase regular gana automáticamente +1 punto en la ronda de play-off de Campeonato.





Tabla de los play-off de Descenso

Grupo A

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Defensores del Ilucán 3 2 1 0 7 1 +6 7 2 Sporting Victoria 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 César Vallejo 2 1 0 1 2 5 -3 1 4 Atlético Trujillo 3 0 0 3 3 7 -4 0

Grupo B

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Melgar 3 3 0 0 7 3 +4 9 2 FC Killas 3 1 1 1 7 4 +3 3 3 Ayacucho FC 3 1 0 2 7 7 0 3 4 San Martín 3 0 1 2 2 9 -7 0

Próxima jornada de la Liga Femenina

La fecha 5 (la última) de los play offs se disputará entre el viernes 4 y domingo 6 de agosto (falta definir los horarios). Los enfrentaron son los siguientes: Alianza Lima vs. Cantolao; Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal y Universitario vs. Deportivo Municipal. Las cremas dependen de sí mismas para terminar en el primer lugar de la tabla. Las íntimas, por su parte, necesitan un nuevo tropiezo merengue para quedarse con el primer lugar.

Respecto a los play offs por el descenso, en la cuarta jornada del Grupo A jugarán Atlético Trujillo vs. Defensores del Ilucán, el 6 de agosto desde las 10:30 a.m. (hora peruana). Ese mismo día, será el Sporting Victoria vs. César Vallejo, desde las 3:00 p.m. en el estadio Max Agustin, en Iquitos.

Por el Grupo B están previstos los partidos Ayacucho FC vs. San Martín, para el sábado 5 de agosto desde las 11:00 a.m. (horario peruano). Al día siguiente, el domingo, se miden FC Killas vs. Melgar, en la Videna desde las 10 de la mañana.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR