Seguramente, antes de la participación de la Selección Peruana Femenina Sub 20 en el Sudamericano de la categoría, era reducido el público que confiaba en una buena participación del combinado nacional. Sin embargo, las chicas le dieron gratas alegrías a la hinchada incaica, metiéndose entre las seis mejores de la competencia y, aunque no alcanzaron un boleto para la cita mundialista, demostraron de qué están hechas, siendo Ester Díaz la encargada de destacar ello.

“El fútbol te da alegrías, como tristezas. Lo importante es que hemos hecho un buen torneo y que Perú ya no es el país que siempre terminaba último y goleado. Fuimos a competir y quedó demostrado”, sostuvo la jugadora del combinado nacional en diálogo con Radio Ovación.

Ester Díaz sabe que no se hizo un buen papel en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20, pero también indicó que la Selección Peruana Femenina no hubiera llegado tan lejos, si es que no tenían el apoyo de Jaqueline Ucella, quien no solo fue la entrenadora del equipo, sino aquella persona en la que pudieron confiar a lo largo del proceso.

“En el hexagonal, no se nos dieron las cosas y ello ocasionó que no se logre la clasificación al Mundial de Colombia. El trabajo de la profesora es excelente porque gracias a ella estamos con otra mentalidad y, además de ser gran entrenadora, es un ser humano maravilloso”, declaró la futbolista que milita en Sporting Cristal.

Por otro lado, Ester Díaz pasó rápido la página de la experiencia que le tocó vivir en el Sudamericano Femenino Sub 20, aunque es consciente de que esto es solo el inicio de una larga carrera profesional que espera seguir recorriendo para darle nuevas alegrías al pueblo peruano, aunque -esta vez- con la selección mayor.

“El objetivo es mantenerme para ser considerada en la Selección Peruana Femenina absoluta y así poder competir, ya que más adelante vendrán torneos internacionales”, concluyó la jugadora del combinado blanquirrojo que llenó de ilusión a todo el país con su participación en el Sudamericano de la categoría.

¿Cómo le fue a Perú en el Sudamericano?

Si bien es cierto, el hexagonal no fue la mejor carta de presentación para Perú, las dirigidas por Jaquelin Ucella dejaron una buena imagen en la fase de grupos donde se colocaron en el segundo lugar del Grupo A, imponiéndose a Venezuela y Ecuador, sumado a un empate contra Argentina.

Fue así que sumaron 7 puntos y clasificaron a la etapa final, buscando un puesto en el próximo Mundial. El sueño no fue posible y se fue esfumando con el paso de las cinco fechas del Hexagonal. Los resultados tampoco reflejaron la mejor mirada, pero hay jugadoras que se mostraron proyectadas para retos de jerarquía en la selección mayor.





