Llegó en 2021 al Perú, luego de una amplia trayectoria en su país, para aterrizar en Sporting Cristal. Cuatro años después, atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. La delantera venezolana Yaritza Lárez se encuentra libe y pidiendo, a través de un comunicado en sus redes sociales, su carta pase al FC Killas, club con el que disputó el Torneo Apertura. ¿El motivo? La jugadora manifestó que tenía una propuesta para el Torneo Clausura y la negativa del club fue no pagarle el mes de mayo, acusarla de “no estar en su peso ideal” y no darle su carta pase.

“Mi nombre es Yaritza Larez, futbolista de 29 años de edad y llevo ya más de un mes haciendo la solicitud de mi carta pase a mi antiguo club Killas FC, pero hasta el momento no he tenido respuesta alguna, no responden ni mis mensajes ni mis llamadas, lo cual me parece una falta de respeto, es por ese motivo que tengo que hacer público este requerimiento”, comenzó la ‘llanera’ en su comunicado.

La ‘Chama’, como es conocida, también vistió las camisetas de Carlos A. Mannucci y Biavo FC. “Quiero ser breve y poner solo cosas puntuales de que se conversó que solo jugaría el Apertura, así mismo me hicieron firmar un memorando sobre mi peso, y de eso tengo las evidencias”, agregó.

Incluso, reveló que “desde que me quise desligar comenzaron a darme un mal trato, empezando con no pagarme lo cumplido y correspondiente al mes de mayo porque les había comunicado con tiempo y dando mis motivos personales que no seguiría para el Clausura con ellas”.

Lárez reveló que maneja una propuesta para continuar su carrera “que no puedo rechazar”. Eso sí, no especificó de si se trata de la Liga Femenina en el Perú o de una liga extranjera.

“Al escribir sobre mi decisión comenzaron a dejar de responderme y decirme que no me pagarían el último mes, así mismo diciéndome que me cobrarían y descontarían por ayudarme a bajar de peso y por la carta pase que pagaron de mi ex club, ha pasado el tiempo y lo único que me interesa es obtener una respuesta y a la brevedad mi carta pase”, aseguró la venezolana.

Comunicado de la venezolana Yaritza Lares en sus redes sociales. (Instagram)

