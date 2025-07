Tras la salida de Martín Cauteruccio a Bolívar de La Paz, Sporting Cristal no ha podido encontrar a su reemplazante. Dos semanas después, y luego de algunos nombres en cuestión, la vacante del ‘9′ sigue disponible. Uno de los candidatos más fuertes sonó desde Uruguay: Abel Hernández, quien el próximo 8 de agosto cumplirá 35 años. Con una dilatada trayectoria en Sudamérica y Europa, el delantero confesó en una entrevista el llamado del cuadro celeste.

Actualmente en Liverpool de Uruguay, Hernández confesó que “hace 10 meses Liverpool me tiró un salvavidas. Sufrí la ruptura aguda del tendón conjunto del recto anterior izquierdo y me tocó rescindir con Rosario Central. Liverpool me tuvo paciencia. No me presionaron en ningún momento para que volviese ya a jugar. Me llevaron tranquilo”.

En entrevista con El País de Uruguay, el delantero confesó que valoró las ofertas que llegaron en los últimos días por él, como la de Sporting Cristal, “pero el presidente José Luis Palma me comentó que no me iba a dejar salir. Me dijo que soy indispensable para culminar el año”.

Tan solo este año, la ‘Joya’ Hernández marcó 14 goles en 22 partidos en el campeonato uruguayo, siendo el goleador del torneo. Esas cifras llamaron la atención en La Florida, pero desde Uruguay rechazaron la oferta. Era el elegido por el cuadro celeste para reemplazar a Martín Cauteruccio.

Sporting Cristal sigue buscando reemplazante para Martín Cauteruccio, quien se fue a Bolívar de La Paz. (Foto: Sporting Cristal).

De momento, Sporting Cristal sumó en este mercado de pases al defensa Miguel Araujo y el joven delantero Mateo Rodríguez, y anunció, entre otras salidas, la partida del zaguero uruguayo Franco Romero -llegó al Farense de Portugal-, por lo que tiene un cupo de extranjero libre para poder reemplazar de cara al Torneo Clausura.

Los celestes tenían avanzada la llegada del defensa brasileño Wellington Nascimento, pero frenaron la operación ante la salida de Cauteruccio y la necesidad de utilizar ese cupo en un ‘9′ extranjero. El plan ‘B’ fue el peruano Juan Pablo Goicochea, actualmente en Platense de Argentina, pero la negociación tampoco avanzó.

“Tenemos proyectado incorporar un atacante ante la coyuntura de Cauteruccio”, prometió Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, hace un par de semanas en conferencia de prensa. Los hinchas esperan ansiosamente el anuncio para reforzar el equipo de cara al Torneo Clausura.

Juan Pablo Goicochea, delantero de Platense de Argentina y formado en Alianza Lima, también estuvo en la mira de Sporting Cristal. (Foto: Platense)

TE PUEDE INTERESAR