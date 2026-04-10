Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la , en el duelo válido por la quinta jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en DSports, canal que podrás ver desde DIRECTV, además del acceso de pago en DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este viernes 10 de abril desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España).

Perú recibirá a Uruguay por la Liga Femenina de Naciones. (Video: FPF)
Perú recibirá a Uruguay por la Liga Femenina de Naciones. (Video: FPF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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