Perú vs Uruguay por la Liga Femenina de Naciones. (Foto: FPF)
Perú vs Uruguay por la Liga Femenina de Naciones. (Foto: FPF)

se medirán EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 5 de la . ¿En qué canales podrás ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de DSports, con su versión de streaming en DGO (DIRECTV); ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora jugarán? Este duelo está pactado para el viernes 9 de abril desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Perú vs. Uruguay en el Estadio Inca Garcilaso. (Video: FPF)
Perú vs. Uruguay en el Estadio Inca Garcilaso. (Video: FPF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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