Con tan solo 24 años, Daiana Chiclana se ha convertido en uno de los fichajes más sonados en el fútbol femenino peruano, luego de incorporarse a Universitario con miras a la presente temporada, en la que las ‘Leonas’ buscarán volver a quedarse con el título nacional y quitarle el reinado a Alianza Lima, vigente campeón.

A pesar de llegar por primera vez al torneo peruano, la delantera argentina-paraguaya ya sabe de la importante rivalidad que existe entre ambas instituciones, siendo este uno de los motivos que más la inspiraron para llegar hasta la ciudad capital y ponerse la camiseta crema para defenderla.

“Lo primero que me llamó la atención y que me motivó a llegar a Universitario fue la revancha que poseen las chicas con Alianza Lima. Quiero volver a estar en una final porque en Sol de América me lo perdí por doble amonestación. Me queda una definición pendiente y creo que la voy a cumplir acá”, sostuvo la jugadora en diálogo con Depor.

Si bien el primer objetivo de Daiana Chiclana es hacer un buen torneo local, no pudo ocultar la ilusión que posee de dejar huella en la escuadra estudiantil en el ámbito internacional, donde la Copa Libertadores se plantea como un desafío muy complicado para las escuadras locales.

“Yo ya estuve en una Copa Libertadores con Sol de América (Paraguay) y el cambio físico se nota mucho. Creo que Universitario tiene un buen físico y una idea de juego importante que me hace pensar que haríamos un buen torneo”, agregó la futbolista de la escuadra merengue.

Daiana Chiclana busca hacer historia con Universitario (Foto: José Marín)

La anécdota que la une con Diego Maradona

Hay personas que hubieran dado lo que sea por ver a Diego Maradona solo una vez, pero el amor por el fútbol hizo que Daiana Chiclana pueda compartir con el ‘Pelusa’ hasta en tres ocasiones, dejándole anécdotas que hasta el día de hoy recuerda con una sonrisa en el rostro.

“Yo ya lo conocía por una amiga en común. Me invitaron a un fútbol 5 y estaba él (Maradona), pero antes yo ni me imaginaba que iba a verlo ahí. Fue el árbitro en aquel entonces”, relató la jugadora de Universitario sobre el primer episodio en la que cruzó charlas con el ‘10′ de Argentina.

Sin embargo, el último encuentro con uno de los mejores jugadores de la historia marcó aún más a la delantera de Universitario, ya que no solo recibió consejos que le sirvieron en su vida profesional, sino también le permitieron hacerse de un valioso recuerdo que, hasta la fecha, guarda con mucho cariño.

“Me lo vuelvo a cruzar en un entrenamiento de Gimnasia previo al clásico (contra Estudiantes) y se me ocurrió darle el botín izquierdo para que lo firme y ahora es un ‘boom’ en todos lados. Me acuerdo que nos dijo que salgamos con todos y que nunca demos una pelota por perdida y, desde esa vez, incorporé lo que me dijo a mi juego”, acotó.

El botín de Daiana siendo firmado por Maradona (Video: archivo personal)

No solo recibió consejos de Maradona, sino también de Bilardo

A pesar de su corta edad, Daiana Chiclana se puede dar el lujo de contar que su carrera también está inspirada por Carlos Bilardo, uno de los ídolos máximos de su amado Estudiantes de La Plata, club que le abrió las puertas a la delantera en sus primeros pasos en el deporte.

“Conocer a Bilardo fue muy importante para mí. Fue a los 14 o 15 años, él cayó a un entrenamiento con dos guardaespaldas y nos comenzó a dirigir. Veía que yo era la más chica del grupo y recuerdo que me apartó de los trabajos y me dijo ‘Vos sabes que los sueños no tienen techo, ¿no?’. Esa experiencia no me la olvido más porque, hasta el día de hoy, considero que estaba en lo correcto”, concluyó.

Daiana Chiclana conserva como un tesoro el botín que le firmó Maradona (Foto: José Marín)





