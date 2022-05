Llevar los apellidos Flores Peralta es sinónimo de deporte y eso lo sabe bien Kimbherly, la actual defensa del equipo femenino de Universitario, quien comparte la pasión con Edison, jugador de la Selección Peruana, y el profesionalismo de Wendy, quien hace lo suyo desde el vóley.

Sin embargo, el éxito de los tres hermanos no hubiera sido posible sin el apoyo del núcleo familiar, en el que doña Alicia toma un papel fundamental, el mismo que ‘Kim’ resalta constantemente y más aún cuando falta poco tiempo para celebrarse un nuevo día de la madre en nuestro país.

“Mi mamá nos ayudó mucho a cumplir nuestros sueños desde pequeños, formándonos con respeto para alcanzar nuestras metas deportivas y estos son los resultados de lo que ella hizo por nosotros”, sostuvo la futbolista de Universitario en diálogo con Depor.

A pesar la la excelente relación que Kimbherly posee con doña Alicia, no pudo negar que fue muy complicado para ella el confesarle su preferencia por el fútbol, ya que -en ese entonces- existían muchos prejuicios si se veía a una niña practicando ese deporte.

“Lo que más recuerdo es haberle dicho a mi mamá que me iba a un campeonato de vóley cuando, en realidad, era uno de fútbol. Un día, llevé la medalla de campeona a casa y no me di cuenta que estaba ahí el muñequito de fútbol. Cuando se lo enseñé me dijo ‘¿Cómo, no era de vóley?’ (Risas). Fue un momento que hoy considero muy divertido”, relató.

Kimbherly Flores fue campeona con Universitario en 2019. (Foto: Instagram)

Edison Flores, el más travieso de la casa

El amor que ambos comparten por Universitario hizo que sean cómplices desde siempre. Incluso, cuando Edison Flores se escapaba de casa para pegarle al balón, noticia que no siempre era bien vista en casa, más aún cuando los ‘perjudicados’ eran los vecinos de la zona.

“Mi hermano siempre fue el que más salía, se escapaba para jugar en la calle y terminaba rompiendo vidrios o ventanas. Mi hermana (Wendy) y yo éramos mucho más apegadas a mi mamá y no salíamos tanto”, agregó la zaguera merengue.

Edison Flores siempre fue el más travieso de la casa, según detalló Kimbherly.

El presente de ‘Kim’ en Universitario

Perder el clásico, frente a Alianza Lima, fue un duro golpe para Kimbherly Flores. Incluso, confesó que ser hincha de Universitario hizo que ello duela el doble, ya que era un resultado que no esperaban obtener, más aún con el público alentándolas desde las gradas del estadio Monumental.

“En el partido contra ellas nos costó mucho, pero luego hemos ido demostrando que podemos llegar a nuestro objetivo. Nos cuesta entender que podemos, creer un poquito más en nosotras. En ese momento, jugaron un poco mejor y nosotros tuvimos muchos errores, los mismos que día a día vamos enmendando”, finalizó.

Cabe destacar que, este domingo, Universitario medirá fuerzas con Atlético Trujillo desde las 11 de la mañana en el estadio Monumental. El club merengue confirmó que las madres entrarán gratis al encuentro y que, además, recibirán un presente por su día.





