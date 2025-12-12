Universitario vs. Alianza Lima se enfrentan este sábado 13 de diciembre por la final de vuelta de la Liga Femenina 2025, en un partido decisivo que se disputará en la Villa Deportiva de Universitario (VIDU). En esta nota encontrarás todos los detalles necesarios para seguir el encuentro: los horarios según cada país, los canales oficiales y el contexto deportivo con el que ambos equipos llegan a este nuevo clásico del fútbol femenino peruano.

Universitario de Deportes llega a este compromiso con la obligación de revertir el resultado adverso obtenido en el partido de ida, donde cayó por 3-1 en el estadio Alejandro Villanueva. Las ‘Leonas’ necesitan ganar por al menos dos goles de diferencia para forzar la definición por penales y mantener viva la ilusión del título.

El equipo crema confía en su fortaleza colectiva y en la jerarquía de algunas de sus principales figuras. Catalina Usme, autora del descuento en la ida desde el punto penal, vuelve a perfilarse como una de las piezas clave en ofensiva, acompañada por un mediocampo que buscará mayor protagonismo y control del juego desde el inicio.

En cuanto a la localía, Universitario disputará esta final en el complejo VIDU, luego de que el Estadio Monumental no fuera considerado para este encuentro. El comando técnico apuesta por una propuesta más agresiva, consciente de que el margen de error es mínimo en un partido que define la temporada.

Alianza Lima, por su parte, llega con ventaja tras imponerse 3-1 en la ida gracias a los goles de Silvani Silva, Sandy Dorador y Grace Cagnina. Las dirigidas por José Letelier saben que un empate o incluso una derrota por un gol les bastará para consagrarse campeonas de la Liga Femenina 2025.

Las blanquiazules han mostrado solidez en los momentos clave del torneo y confían en su orden táctico para sostener la ventaja. La experiencia de su bloque defensivo y la velocidad en ataque serán fundamentales para manejar los tiempos del partido y neutralizar la presión crema.

Más allá de lo deportivo, la previa del encuentro estuvo marcada por la polémica en torno a la designación del VIDU como sede. Pese a expresar su desacuerdo, Alianza Lima confirmó su presencia y afrontará el compromiso con el objetivo claro de cerrar la serie y levantar un nuevo título.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario femenino vs. Alianza Lima femenino se disputará este sábado 13 de diciembre desde las 3:00 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador). En Bolivia y Venezuela iniciará a las 4:00 p.m.; mientras que en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil comenzará a las 5:00 p.m. En México, el duelo arrancará a las 2:00 p.m.

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Lima?

El encuentro se jugará en la Villa Deportiva de Universitario (VIDU) y será transmitido en vivo por Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD) y América TV para todo el Perú. Además, el partido estará disponible vía streaming a través de Movistar Play y América TVGO. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del clásico femenino en la web de Depor.

