Liga Femenina 2022: aciertos, retos y cuentas pendientes de una revolución a puertas del clásico.

Aunque en nuestro país aún falta mucho por hacer en el fútbol femenino, es un hecho que la Liga Femenina ha dado un gran paso en busca de la profesionalización y la visibilización de la categoría. Parece lejano, pero en 2019 comenzó la ‘revolución’ tras los Juegos Panamericanos de Lima y la final de ese año (la cual fue televisada). Hoy, tres años después, las jugadoras tienen un campeonato regular para seguir creciendo. A puertas del clásico femenino entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, intentamos entender cuánto ha cambiado la rama femenina en los últimos tiempos.

La segunda edición de la Liga Femenina de fútbol ya arrancó con fuerza tras sus dos primeras fechas (Municipal es el actual líder). Y a diferencia del año pasado, hay aspectos del formato y de la organización que han cambiado a favor de las jugadoras. Depor conversó con dos especialistas para conocer cómo se está realizando el campeonato, qué temas se pueden mejorar y cuáles se deben resaltar.

¿Cómo se está desarrollando la Liga Femenina 2022?

Para comenzar, el público ya puede ir a ver los partidos; el año pasado se jugó a puertas cerradas debido a las restricciones de la pandemia. Ahora, la presencia de la gente contribuye positivamente al desarrollo del torneo. Asimismo, la descentralización ha permitido que los equipos de provincia vuelvan a tener ese valor agregado de su localía, pues la edición pasada se llevó a cabo solo en un estadio de Lima (en San Marcos).

En cuanto a la realización, todo comenzó el sábado 2 de abril y hasta el momento la liga sigue su curso, solo tres encuentros han sido postergados (dos de la fecha 1 y una de la fecha 2, debido a la coyuntura actual y el paro de transportistas). Salvo esos partidos, el fixture continúa al pie de la letra, contemplando que al ser 13 equipos, uno siempre descansará en cada jornada.

Equipos de la Liga 2022

Equipos Sede Alianza Lima Estadio San Marcos Universitario de Deportes Estadio Monumental Sporting Cristal Estadio Alberto Gallardo A.Trujillo Estadio Andrés Bedoya Díaz D.Municipal Estadio Andrés Bedoya Díaz U.César Vallejo Estadio Andrés Bedoya Díaz Carlos A. Mannucci Estadio Guadalupe Sport Boys Estadio Andrés Bedoya Díaz U.San Martin Estadio Andrés Bedoya Díaz Cantolao Estadio Andrés Bedoya Díaz FC Killas Estadio Andrés Bedoya Díaz Ayacucho FC Estadio Ciudad de Cumaná Club UTC Estadio Héroes de San Ramón

Para Mariafe Serra, cofundadora de Talenta (empresa de representación exclusiva de futbolistas mujeres), la Liga Femenina ha arrancado de buena forma en el lado deportivo, pues todos los clubes se han reforzado en la medida que sea posible, lo que permita mayor competitividad. “Los equipos más fuertes (Alianza Lima y Universitario) han empezando con un buen nivel, eso es bueno, porque mantienen el proyecto que habían iniciado”, sostiene.

“También hay otros equipos que tal vez en ediciones anteriores tenían planteles un poco más débiles y ahora se han reforzado. Hasta ahora no hemo visto goleadas abultadas, como en años anteriores. Eso es positivo porque se está acortando la brecha deportivo entre los equipos y ojala se siga acortando más”; agrega Serra.

Aciertos para resaltar

Hay aspectos para destacar en este inicio de la liga como la presencia de público, la variedad de estadios, el apoyo de los patrocinadores (lado comercial) y la misma competitividad de las jugadoras. Que el hincha vaya a alentar al plantel femenino es importante, pues ayuda también a visibilizarlas y que las propias futbolistas se sientan respaldas.

Ximena Estrada, cofundadora de Equity Sports Management (la primera agencia de representación exclusiva de futbolistas mujeres en Perú), sostiene que la presencia del público en los estadios ayuda al crecimiento del fútbol femenino. Eso sí, aclara que se debería promover más la venta de entradas, para que la gente sepa desde cuando adquirir los boletos.

“Es importante que la gente tenga opción de ir a ver [los partidos], es una forma de visibilizar el fútbol femenino. Creo que hay que meter un poco más de impulso, en temas de marketing, en vender las entradas con más tiempo o abonos para que la gente compre y vaya a todos los partidos. Lo importante es que no solo lo haga la ‘U’ y Alianza, sino todos los equipos”, señaló Estrada.

El hecho de que los equipos ya jueguen, en algunas casos, en el mismo estadio que el plantel masculino es otro paso importante para la categoría. Otros aún no lo hacen, pero donde van el público los acompaña. Dos hechos que Mariafe Serra elogia, pues en 2019, los escenarios lucían vacíos y ahora el cambio es significativo.

“Otra cosa positiva es que ya se está jugando con público y con mejor infraestructura. Alianza ya está jugando en San Marcos y lleva bastante gente. En 2019, los partidos se veían vacíos, el año pasado por pandemia no tuvo público. Ahora, la ‘U’ también juega en el Monumental y eso es positivo”, comenta.

En el lado comercial, la liga ha tenido este año un apoyo importante de diversos sponsors. El hecho de que el torneo siga siendo televisado (Movistar Deportes tiene los derechos) ha sido clave para la llegada de más marcas, las cuales decidieron apostar por el fútbol femenino. Por ejemplo, en 2021, los banners que acompañaban las fotos protocolares solo tenían los logos de Movistar y MediaPro; sin embargo, esta edición cambió para bien en cuanto a auspiciadores.

Así lucía un banner en la Liga Femenina 2021. (Liga Femenina)

Así luce un banner actual en la Liga Femenina 2022. (Liga Femenina)

Principalmente, porque PlusPetrol se convirtió en el title sponsor (sponsor principal); por ello, el campeonato se llama Liga Femenina PlusPetrol 2022. Esta temporada, además se logró llenar esos espacios vacíos en los banners con otras marcas importantes como Betsson, Nike y Herbalife Nutrition.

Sobre este tema, Ximena Estrada hizo un breve recuento de cómo se llegó a esta actualidad, en cuanto a marcas. Además, explicó que el respaldo de los sponsors no solo se quedó en la organización del campeonato, también hay auspiciadores para clubes y jugadoras (los tres niveles de apoyo). “Creo que han pasado cosas interesantes en el fútbol femenino, de hecho esto es un ‘boom’ que empieza en el 2019 con los Juegos Panamericanos y la televisación de la final del fútbol femenino, se da un vuelo distinto a la selección de mayores que se consolida. Empiezan a salir jugadoras peruanas al extranjero”.

“El 2020 fue un año complicado que creo que frena bastante el crecimiento que se prospectaba, el 2021 vuelve a tomar vuelo y el 2022 se comienza a asentar aún más. Con esto las marcas, empiezan a tener mayor interés, marcas como Adidas, Nike y Puma empiezan a auspiciar a jugadoras. Era algo que hace dos años era impensado. Ahora tienen contrato con las marcas. Las marcas empiezan a tomar más atención y ver una oportunidad y un producto atractivo en el fútbol femenino y las jugadoras”, contó Estrada.

Del mismo modo, la cofundadora de Equity Sports Management (agencia que dirige junto a Pedro Pablo Loguercio y Victoria Pardo) resaltó el hecho de que la Liga Femenina sea una de las pocas en Sudamérica -sino la única- que transmita de inicio a fin su campeonato por televisión. “Comparando con ligas sudamericanas en las que tengo más contacto (Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia) Perú es la liga que está más televisada, porque Ecuador solo pasa los partidos más relevantes por fecha y luego cuando van a la etapa final. Ellos lo televisan, pero no el campeonato completo, esto es un punto a favor para la liga peruana”, dijo.

Por otro lado, en el plano deportivo, las jugadoras de ahora son distintas a las del 2019. Por esos tiempos, las futbolistas tenían experiencia, pero no habían recibido esa formación técnica que ahora existe La falta de difusión del fútbol femenino, la poca masificación del deporte y la ausencia de academias para niñas marcó una brecha importante. Pese a ello, Mariafe Serra señala que en la actualidad hay jugadoras que han sabido adaptarse y evolucionar con el tiempo.

“He visto a varias que han evolucionado en su forma física desde 2019; por ejemplo, Miryam Tristán, quien puede ser una de las mejores jugadoras en la historia del fútbol femenino. En 2019, ella empezó jugando en Municipal, luego se fue a Alianza y ahí se vio un cambio físico muy drástico. También vemos más chicas jóvenes que han tenido formación desde pequeña, que llegan a la Primera División con 16, 17 o 18 años, que a nivel técnico son muy buenas. Creo que la evolución de las jugadoras es positiva, de las que ya conocíamos como de las nuevas generaciones”, afirmó.

La Selección Peruana Femenina participó en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Jesús Saucedo)

Para mejorar

Si bien hay puntos importantes en la Liga Femenina 2022, también hay otros que deben mejorarse. mejorar. Para Mariafe Serra, hay aspectos sobre la descentralización y televisación que deberían reformularse para el próximo año. Especialmente, un adecuado esparcimiento del fútbol femenino en regiones y que los partidos de allá sean transmitidos.

“La descentralización no se ha hecho de forma adecuada, es bueno que el fútbol femenino se masifique, pero no se han tenido todas las condiciones para que esto se haga bien. Por ejemplo, que todos los partidos que se vayan a jugar a provincia no vayan a ser televisados, eso una pérdida para ellos. Los clubes de provincia que podrían recibir un ingreso por ser locales, no lo van a tener, la gente no va a poder seguir los partidos [...] Si Movistar no iba a correr con los gastos de transmisión en provincia, se debió analizar dos veces si era lo mejor, porque la televisación no es solo un buen ingreso para la liga y los clubes, sino que es una forma de dar visibilidad, es tentativo para los sponsors”, recalcó la cofundadora de Talenta.

“Los clubes de provincia están en desventaja en cuanto a sponsors, porque sus partidos de locales no van a ser transmitidos. Me parece que eso es un punto a mejorar arreglar el tema de las transmisiones desde provincia, arreglar el tema de los árbitros, que sea un arbitraje neutral. En general, que tengan un poco más de comunicación en cuanto a la liga; por ejemplo, las redes sociales oficiales que tengan un poco más de información y comunicación, se podría dar un poquito más”, agregó Serra.

Otra falencia de la liga son los bajos salarios de las jugadoras. De por sí, solo once futbolistas han firmado este año un contrato profesional (siete de Alianza Lima y cuatro de Sport Boys). Esto no permite que muchas de ellas se dediquen únicamente al fútbol. Son retos que el fútbol femenino está empezando a solucionar Tomaría tiempo, pero esperemos que no sea eterno.

Las jugadoras que firmaron contrato profesional este año

Nombre Club Posición Adriana Lúcar Alianza Lima Delantera Miryam Tristán Alianza Lima Delantera Sandy Dorador Alianza Lima Delantera Alison Reyes Alianza Lima Defensa Neidy Romero Alianza Lima Mediocampista Annie del Carpio Alianza Lima Arquera Heidy Padilla Alianza Lima Mediocampista Rosa Monserrate Sport Boys Arquera Erika Kadena Sport Boys Defensa Lesly Uchuya Sport Boys Defensa Katherine Sierra Sport Boys Mediocampista

De cara al clásico

Por la fecha 3 de la Liga Femenina, Universitario de Deportes recibirá este sábado a Alianza Lima en Monumental, en lo que será el primer clásico femenino del año (3:00 pm). En el recuerdo está la victoria de las ‘íntimas’ sobre las ‘cremas’ (1-0) en el último clásico, que además fue la gran final del campeonato el año pasado. Será un fin de semana importante para ambas hinchadas, porque un día después (domingo) los equipos principales también se verán las caras en Ate por el Apertura.

Justamente, en la antesala, Depor conversó con las hermanas Canales para conocer cómo viven la previa del clásico femenino. Xiomara, defensa de Alianza Lima, no ve las horas de ir a Ate. “En lo personal, es una sensación linda, jugar en el Monumental. Hay presión, pero a la vez es emocionante. Queremos lograr el objetivo [el bicampeonato], sé que será peleado pero nada es imposible”, dijo.

Las hermanas Canales conversaron con Depor previo al clásico femenino. (Video: Irene Carranza / Depor)

Por su parte, Xioczana, delantera de Universitario, también se mostró emocionada por entrenar y estar en el Monumental. Asimismo, reveló que ambas tienen una apuesta de por medio. “Jugar en los estadios principales es importante para cada jugadora, porque se ve que hay importancia por el fútbol femenino [...]. [Nosotras] tenemos una apuesta de por medio, esperemos que la cumpla [Xiomara], es sobre comida [risas]”, sostuvo.

