Universitario de Deportes inició su reestructuración para la temporada 2026 con un movimiento que, desde temprano, despertó la atención de su hinchada: el retorno de Stephanie ‘Fefa’ Lacoste, campeona de la Liga Femenina 2023 y una de las figuras más queridas por la afición crema. Su llegada desde Brasil no solo responde a la necesidad de reforzar la última línea, sino también a la reconstrucción emocional que el plantel necesitaba tras perder la final del 2025 ante Alianza Lima. Con expectativa renovada, una presentación cargada de misterio y el deseo de volver a ser protagonistas, el club confirmó la vuelta de una líder que dejó huella antes de partir al extranjero.

La defensora uruguaya llega procedente del Internacional de Porto Alegre, donde disputó 23 partidos en el Brasileirao Femenino 2025 y logró consolidarse como titular. Su etapa en Brasil también le permitió crecer en competencia internacional, aportando goles y liderazgo en una de las ligas más exigentes del continente.

Su retorno a Ate significa el inicio de su segunda etapa en Universitario, donde ya había sido una de las jugadoras más destacadas entre 2022 y 2024. En aquel periodo, ‘Fefa’ se convirtió rápidamente en referente, tanto por su desempeño como por su peso dentro del grupo. No es casualidad que el título obtenido en 2023 la tuviera como protagonista, incluso anotando un gol clave en la final frente a Alianza Lima.

El club, consciente del impacto de su regreso, preparó una campaña especial para anunciarla. Desde temprano, Universitario publicó videos en redes sociales generando intriga entre los hinchas. “Hay lugares que te marcan para siempre…”, fue la primera frase que apareció en un clip donde no se revelaba su rostro. Minutos después, otro video reforzó el suspenso con “Y hay regresos que estaban escritos”, esta vez con ‘Fefa’ pronunciando la frase y besando el escudo.

Fefa Lacoste volvió a Universitario de Deportes | Foto: U

Poco después, el club oficializó su vuelta con un mensaje directo: “De vuelta en casa. Stephanie Lacoste está de regreso para liderar a nuestras Leonas. ¡Por más historia juntos, Fefa!”, destacó Universitario, resaltando que su retorno simboliza garra, liderazgo y compromiso, tres valores que la institución busca recuperar para volver a competir arriba.

La propia futbolista también dejó un mensaje que terminó de encender a la hinchada crema. “Uno siempre regresa a donde fue feliz. Gracias por la confianza. Nos vemos prontos, cremas. ¡Y dale ‘U’!”, escribió en su cuenta oficial, reflejando la emoción que le genera volver a un club donde fue campeona y capitana.

Este fichaje se une al plan de Universitario para reforzar al plantel 2026, no solo para la Liga Femenina sino también para afrontar la Copa Libertadores. Tras la salida del técnico Andrés Usme y de Catalina Usme, una de las figuras del último año, el club decidió apostar por un nuevo proceso encabezado por el chileno Carlos Véliz. El entrenador, con experiencia en Colo-Colo y Universidad de Chile, llega con la misión de cortar el dominio de Alianza Lima en el torneo local.

En Universitario confían en que el regreso de la campeona del 2023 sea uno de los pilares del equipo del próximo año. Tanto por su conocimiento del club como por el nivel mostrado en el exterior, ‘Fefa’ aparece como una pieza ideal para reforzar un grupo que busca reencontrarse con su mejor versión después de un cierre de temporada complicado.

TE PUEDE INTERESAR