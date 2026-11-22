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¡Como en el 2023! Universitario dio la vuelta en Matute tras vencer a Alianza Lima por la Liga Femenina
Universitario de Deportes se proclamó campeón de la Liga Femenina 2026, luego de vencer por un global de 7-2 a Alianza Lima en la definición por el Torneo Clausura (3-1 en la ida y 4-1 en la vuelta). Como también ganaron el Apertura durante el primer semestre de la temporada, las cremas levantaron el título nacional de manera automática y evitaron pasaron por otra definición a partidos de ida y vuelta. Con esto, la ‘U’ volvió a coronarse en el balompié femenino tras no hacerlo desde el 2023, cuando también vencieron a las íntimas por un global de 2-1 y dieron la vuelta en el Estadio Monumental. A diferencia de aquella vez, las ‘Leonas’ se dieron el lujo de festejar en el recinto de su clásico rival. Este título, además, le otorga a Universitario el boleto para representar al Perú en la Copa Libertadores Femenina 2027.
Final del partido y festejos de Universitario:
Universitario dio la vuelta olímpica en Matute tras vencer a Alianza Lima y consagrarse en la Liga Femenina 2026. (Video: Bicolor+)
Premiación de la Liga Femenina 2026:
Premiación de Universitario tras ganar la Liga Femenina 2026. (Video: Bicolor+) SOBRE EL AUTOR