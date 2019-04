EN VIVO Godoy Cruz vs. Sporting Cristal: medirán fuerzas por la quinta jornada de la Copa Libertadores

Godoy Cruz vs. Sporting Cristal EN VIVO | ONLINE | VIA FOX SPORTS | VER GRATIS | FACEBOOK WATCH | EN DIRECTO | se enfrentarán en el estadio Malvinas Argentinas por la fecha cinco del Grupo C de Copa Libertadores. El duelo por el certamen sudamericano está programado para este martes 23 de abril a las 7:30 p.m. (hora peruana).

Godoy Cruz se ubica en la cuarta posición del Grupo C con tres unidades.El elenco argentino espera recuperarse para seguir avanzando en la Copa Libertadores o agarrar el cupo que los lleve a jugar la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal, por su parte está en el tercer lugar con cuatro puntos. El triunfo le vendría bien a la escuadra de Claudio Vivas para asegurar su pase a la siguiente fase de grupos. Los celestes se encuentran por debajo de Olimpia y de Universidad de Concepción.

Godoy Cruz vs. Sporting Cristal ya se han enfrentado anteriormente en la jornada dos de la Copa Libertadores. El encuentro terminó empatado 1-1, con gol de Emanuel Herrera a favor de los rimenses en el Estadio Nacional.

En el torneo local, Sporting Cristal se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones, a un punto del líder. Además, para el partido frente a Godoy Cruz ha recuperado a una de sus principales figuras, Christofer Gonzáles.

Últimos cinco partidos de Godoy Cruz:

​03/04/19 Universidad Concepción 0 - 0 Godoy Cruz

07/04/19 Belgrano 1 - 0 Godoy Cruz

09/04/19 Olimpia 2 - 1 Godoy Cruz

15/04/19 Patronato 1 - 1 Godoy Cruz

20/04/19 Godoy Cruz 1 - 1 Patronato

Últimos cinco partidos de Sporting Cristal:

04/04/19 Sporting Cristal 0 - 3 Olimpia

06/04/19 Ayacucho 2 - 0 Sporting Cristal

10/04/19 Sporting Cristal 2 - 0 Universidad Concepción

14/04/19 Sporting Cristal 3 - 1 UTC

19/04/19 Real Garcilaso 1 - 1 Sporting Cristal

Godoy Cruz vs. Sporting Cristal: horarios en el mundo

Argentina - 9:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m.

México - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Chile - 8:30 p.m.

Paraguay - 8:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

Godoy Cruz vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

Godoy Cruz : R. Ramírez; N. Arena, D. Viera, T. Cardona, F. Rodríguez, Á. González, H. Bernardello, K. Gutiérrez, A. Verdugo, V. Ramis, S. García.



Sporting Cristal: P. Álvarez; J. Madrid, R. Revoredo, O. Merlo, J. Céspedes, C. Ortíz, J. Petrell, H. Calcaterra y P. Arce, C. Palacios, E. Herrera.

