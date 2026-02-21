Gol de Carabalí para el 1-0 de Universitario vs Sporting Cristal | VIDEO: L1MAX
José Carabalí abrió el marcador en el Universitario vs Sporting Cristal, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. A los 9′, el jugador crema apareció de sorpresa por la banda izquierda y definió ante la salida del arquero Diego Enríquez para el 1-0. La jugada fue rápida. Alzugaray controló la pelota en zona rival, se tomó un pausa y luego sacó un pase largo y cruzado. Jairo Concha, que estaba adelantado, dejó pasar el balón para Carabalí, quien corrió sin marca y no perdonó frente al arco. Gol y ventaja para el equipo de Javier Rabanal.

