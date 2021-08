Llegó al fútbol peruano como uno de los refuerzos más importantes para esta temporada, debido a su pasado en el fútbol francés, donde enfrentó a muchas figuras del deporte mundial. Pero Percy Prado apenas sumó cuatro cotejos en el torneo local, teniendo en cuenta que Sporting Cristal ha jugado la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

A cuatro meses del finalizar la temporada, el técnico rimense, Roberto Mosquera habló sobre los motivos que hicieron que el lateral derecho no sea tomado en cuenta en el equipo titular. Aquí la postura del técnico bajopontino.

“En Cristal hay que tener un mérito para estar dentro de los ‘11’, lo de Percy Prado coincide con una fulgurante salida de Lora, con un alto rendimiento de Madrid y si sumamos a eso que las cosas se ganan en el entrenamiento”.

“Si no está jugando es porque hay gente que está delante de él. Acá no hay una obligación porque viene alguien de afuera, acá las cosas se ganan. Me llamó la atención que necesitándolo en el partido con Arsenal a Távara, llegó tarde por segunda vez, salió de la lista y no juega. Así somos en Cristal, acá se les dijo a todos”, agregó el DT en entrevista a Ovación.

Con respecto a los otros refuerzos que todavía no han respondido, como es el caso con el delantero Marcos Riquelme, Mosquera expresó: “Riquelme lamentablemente se le volvió crónico un problema en el gemelo. Trajimos a un jugador que ha hecho más de 70 goles y no ha podido. Siempre tuvo una molestia desde que llegó”.

Sporting Cristal enfrentará a Melgar este viernes 27 de agosto desde la 1:15 p.m. Los celestes tienen 11 puntos y están obligados a ganar para no alejarse del líder, Alianza Lima.





