Hugo Sotil, una de las grandes leyendas del fútbol peruano, fue homenajeado en España por el FC Barcelona durante la celebración de su 125 aniversario. El ‘Cholo’, quien brilló en el equipo catalán en los años 70, recibió un emotivo reconocimiento de los hinchas culés que aún recuerdan con cariño sus logros en el club (ganó la Liga en la temporada 1973-74). Al ser recibido como en el Camp Nou, el ex Alianza Lima no pudo ocultar su felicidad al ver el cariño de los aficionados del conjunto español.

No obstante, al regresar a Perú, Sotil lamentó que en su propio país no reciba el mismo reconocimiento. “Fui querido en un país en el que nunca viví, y quizá mucho más que en el Perú. Acá ya nos olvidamos del ‘Cholo’ Sotil”, comentó en una entrevista con el periodista Juan Carlos Esteves, resaltando la falta de valoración hacia las figuras deportivas nacionales.

El ex Deportivo Municipal también criticó la costumbre en Perú de rendir homenaje a las leyendas solo después de su fallecimiento. “Los homenajes se hacen en vida. Nada que mañana o pasado, sabemos cuál es el pensamiento de los peruanos, somos muy fáciles de olvidar”, agregó Sotil, quien marcó el gol del triunfo para que Perú ganara la Copa América de 1975.

Durante el homenaje realizado en Barcelona, Sotil estuvo junto a algunos excompañeros del equipo campeón de la Liga de 1974 y recordó con nostalgia a Johan Cruyff y Johan Neeskens, quienes ya fallecieron. “Son más de seis de esa promoción que ya no están”, expresó. También recorrió las obras de remodelación del Camp Nou, señalando que: “Sentí como cuando me iba a entrenar, pero ahora el estadio será aún mejor que el que yo conocí. En febrero abrirán una parte, aunque no saben cuándo terminarán todo, será algo espectacular”, expresó emocionado.

En el marco del 125 aniversario del Barça: Sotil recibió un homenaje

Nuestro compatriota viajó hasta España para participar en un encuentro con otras figuras que dejaron su marca en el FC Barcelona. Con el objetivo de recordar los viejos tiempos, Laporta e integrantes de la dirigencia del Barça compartieron un grato momento con los exjugadores. El peruano lució la camiseta ‘10′, la misma que él llevó en su época dorada en la institución española.

Se disputó un partido de camaradería donde los participantes pasaron un gran momento. Al final de la jornada, todos se reunieron y posaron para las fotografías. En una de ellas se puede ver a Sotil en el centro, rodeado de sus excompañeros y amigos. Se le guarda mucho cariño en Cataluña y no dejan de demostrárselo cada vez que tienen la oportunidad. Es considerado como una de sus leyendas.

Hugo jugó en el FC Barcelona desde la temporada 1973-74 hasta la 1976-77, registrando un total de 70 partidos y 18 goles. Su mejor campaña fue la primera, donde marcó 12 tantos y fue importante en la obtención de la liga española, el único título que ganó durante su estadía en el club. Cabe recordar que jugó al lado del legendario neerlandés Johan Cruyff, el mejor jugador de esa época.

Con Sotil en sus filas, el Barça volvió a ganar LaLiga después de una espera de 14 años. Además, esa temporada hubo un histórico 5-0 al Real Madrid. “Cuando volvimos a Barcelona veía a la gente llorando y me quedé muy impactado. El campeonato aún seguía, pero habíamos ganado al rival de siempre. Se notaba”, recordó Hugo en una reciente entrevista a Mundo Deportivo.





