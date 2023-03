Actualmente cuentan con 160 mil usuarios a nivel global, quienes acceden a sus servicios por medio de una suscripción. El Perú forma parte de este universo con 3 mil clientes, ya sea futbolistas, entrenadores, preparadores físicos, agencias, equipos, organizaciones deportivas y academias. Incluso ya registran dos casos de éxito. Todo eso y mucho más en la siguiente entrevista.

¿Cuándo y cómo inició este proyecto?

La idea surge con la premisa fundamental de unir los intereses de toda la gente que está vinculado al mundo del fútbol y está en búsqueda activa de empleo. La plataforma nace en 2013, pronto vamos a cumplir nuestro décimo aniversario. Y desde entonces vamos creciendo año a año, intentando mejorar el servicios para nuestros usuarios y suscriptores. Hoy en día, FutbolJobs no es sólo una simple plataforma para que alguien encuentre un puesto de trabajo. Es un lugar de encuentro global y queremos que pronto se convierta en una especie del Linkedin del mundo del fútbol. Sin ir más lejos, hace unos días hemos firmado un acuerdo de colaboración con la Federación Española de Fútbol para que nuestra gente se beneficie a la hora de completar su formación a través de los cursos y másteres de la propia RFEF, LaLiga, la Fundación Johan Cruyff o el Real Madrid CF.

¿Cómo se consiguen las ofertas?

Las ofertas llegan por varios medios. Algunas ofertas las introducen en la plataforma los propios clubes, academias etc... Pero una gran parte de ellas las capta nuestro equipo de trabajo a través de una red de miles de contactos que confían en FutbolJobs para poner la oferta porque saben que los candidatos que FutbolJobs les seleccione van a ser perfectos para el perfil que solicitan. Actualmente, publicamos unas diez ofertas diarias. Es importante recalcar que no somos representantes de jugadores. No cobramos un solo céntimo por la intermediación de las operaciones que se realizan a través de FutbolJobs.

¿Hay una data de cuántos empleos han ayudado a conseguir o vacantes cubrir?

Nosotros los llamamos casos de éxito. Consideramos un caso de éxito cuando a través de una oferta publicada en FutbolJobs se cierra un contrato de trabajo. Poniendo el ejemplo más básico, un futbolista que encuentra un equipo a través de FutbolJobs. Cada caso de éxito es un orgullo para nuestra plataforma. En cuanto al número de casos de éxitos es algo difícil de cuantificar porque, como ya le he comentado la labor de FutbolJobs termina cuando equipo y jugador se ponen en contacto. No estamos en la transacción final. Eso ya es una cosa privada del usuario y de la empresa. No obstante, muchos de los usuarios nos lo hacen saber, expresándonos su agradecimiento. Por eso, estimamos que son más de 1.500 casos de éxitos en estos casi diez años. Esto nos ha permitido iniciar otros proyectos como el STAGE que hemos realizado este verano por primera vez y que ya estamos preparando la segunda edición para el próximo verano.

¿De qué se trata el stage?

El II Stage FutbolJobs se ha celebrado el pasado mes de agosto en Alicante, España, donde18 futbolistas de la plataforma FutbolJobs fueron seleccionados para vivir una concentración real con todos los aspectos que vive un futbolista profesional: entrenadores titulados, como David de la Hera; preparadores físicos; fisios… Estuvieron concentrados durante 15 días en un recinto propio y jugaron cuatro amistosos donde directores deportivos, secretarios técnicos de equipos profesionales y semi-profesionales presenciaron los partidos. De ahí han salido ya varios casos de éxito. Jugadores que han firmado con equipos reales. Y la idea es seguir organizando más stages en otros lugares de España o incluso fuera de España. Este verano tendrá lugar el III Stage Professional FutbolJobs.

¿Cómo es el flujo de trabajo una vez que alguien aplica a un trabajo?

Una vez un usuario de FutbolJobs encuentra un trabajo, la plataforma le realiza un seguimiento aunque siempre desde el punto de vista del ojeador externo. Ahí, ya es el el club o la empresa que lo contrate quien le hace el seguimiento real. Eso sí, una vez que acaba el contrato, la mayoría vuelven a la plataforma porque saben que es una herramienta básica, hoy en día, para la búsqueda activa de empleo, en el mundo del fútbol. Hay muchos usuarios que acumulan hasta cuatro y cinco casos de éxito en su carrera.

¿Cómo les va en Sudamérica y sobre todo Perú?

Hay que decir que después de España, el área latinoamericana es la que más usuarios tenemos en nuestra base de datos. FutbolJobs tiene contabilizados más de 40.000 usuarios de toda Sudamérica, casi un cuarto de los usuarios total de FutbolJobs en todo el mundo (160.000). En las últimas semanas hemos tenido una avalancha de futbolistas que quieren encontrar un equipo a través de FutbolJobs, sobre todo en Argentina, tras la consecución del Mundial. También en Centroamérica, en México, tenemos una delegación de FutbolJobs que aglutina una gran cantidad de usuarios y suscriptores. En lo que respecta a Perú, en nuestra base de datos tenemos más de 3.000 usuarios y de ellos ya ha habido varios casos de éxito. Por ejemplo, el portero Joaquín el ‘Lobo’ Luna que estuvo en las inferiores del Sporting Cristal, pasó en 2021 del Sport Huayan al Talleres de Anglo de Extremadura, por una oferta de FutbolJobs, y actualmente está en el Monterrubio de Primera extremeña. Otro peruano caso de éxito es Nicolás Adrianho, que fichó por el Tablero de liga Regional en Canarias, en España, tras presentar su CV a una oferta publicada en nuestra plataforma.

Joaquín Luna jugó al lado de Jhilmar Lora en las divisiones inferiores. (Foto: Difusión)

¿Qué servicio y planes ofrecen?

Hay varios planes que se adecúan al nivel y a los servicios que damos aunque todos ellos son muy económicos. Por ejemplo, el más demandado es el plan Gold (Oro). Con este plan, el suscriptor tiene derecho a subir su CV a la red de FutbolJobs, vídeos de highligths de las mejores jugadas y, por supuesto, a ponerse en contacto con los ofertantes, en caso de que exista alguna propuesta que se adapte a su perfil.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR