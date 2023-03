En ese sentido, Depor conversó con Sergio Ludeña, administrador de Cienciano y uno de los representantes de la oposición, quien cuestionó el cambio del reglamento y respondió a Carlos Caro, vocero legal de la FPF. “La Federación no tiene ni parar pagar la luz y ¿se va a hacer cargo de 300 millones de dólares de una supuesta penalidad?”, apuntó.

Modificaciones al reglamento de la Liga1 Betsson 2023



📎 https://t.co/xATqzcJDda#UnaLigaParaTodos pic.twitter.com/BmEL6bSHSZ — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) March 7, 2023

A raíz del cambio de reglamento que impulsó la junta directiva de la FPF, ¿cuál va a ser la respuesta de los clubes de oposición como Alianza, Cienciano y Melgar?

Nos han notificado (del cambio de reglamento) ayer en la noche (lunes). Ahora estamos analizando los detalles y seguramente en las próximas 48 horas tendremos el escenario claro. Esta semana nosotros (Cienciano) jugamos de visita, y luego de eso podríamos ver una posición individual.

¿En conjunto ya ha conversado con sus pares de otros clubes?

Nos toca analizar. Entre hoy y mañana nos juntaremos con los equipos y daremos una posición ordenada al respecto.

¿Qué le ha parecido el cambio del reglamento en plena competencia?

No quiero adelantar opinión; pero sí quiero decir que no es saludable cambiar el reglamento o las bases de un campeonato que está en curso. No quiero dar mayores detalles.

¿Cuál es la intención del club a pesar de que ahora se les está obligando a transmitir por 1190 Sports?

La intención nuestra es la misma. Nosotros respetamos los contratos firmados. Hasta el día de hoy la Federación no ha cumplido con dar las garantías financieras de quién se va a hacer cargo de las posibles contingencias o penalidades económicas. Tengo entendido que los otros equipos ya están revisando los contratos de nulidad, pero los revisan después de firmar. ¿Quién se hace responsable de las futuras penalidades? Recién se está evaluando.

El doctor Carlos Caro, asesor legal de la FPF, nos dijo en una entrevista que ustedes se resisten a transmitir vía 1190 Sports porque ‘el Consorcio mete plata a sus bolsillos’...

Hay que preguntarle al doctor Caro primero por qué dijo eso. Él cambia sus versiones conforme pasa el tiempo. Se entiende porque es un señor contratado por la Federación; pero de rebeldes no tenemos nada. Al contrario, que el mismo doctor Caro nos diga cómo se van a hacer responsables de las posibles penalidades. Nosotros lo que cuidamos son nuestras instituciones. La Federación no tiene ni parar pagar la luz y ¿se va a hacer cargo de 300 millones de dólares de una supuesta penalidad?

Nos dijo también que ellos están luchando contra la corrupción...

¡Ah, bueno! Entonces sería apropiado que nos diga cuál es la corrupción en los equipos de fútbol. Y si fuese así, él le estaría diciendo corruptos a todo el fútbol profesional, porque todo el fútbol profesional ha tenido diez años de contrato (con Consorcio). Y al contrario, yo le preguntaría a él cómo puede ejercer la defensa legal de una Federación tan cuestionada en estos momentos.





