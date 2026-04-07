Jairo Concha casi anota el 1-0 de Universitario vs. Tolima. (Video: ESPN)
Jairo Concha casi anota el 1-0 de Universitario vs. Tolima. (Video: ESPN)

Minuto 18 del primer tiempo ytuvo una ocasión inmejorable para abrir el marcador. apareció hasta en dos oportunidades dentro del área de Deportes Tolima, pero no logró definir con la tranquilidad necesaria. En la primera acción, el volante encontró un balón suelto tras una jugada colectiva, aunque su remate salió débil y fue contenido por la defensa rival. Segundos después, tuvo una nueva chance en una posición similar, pero volvió a fallar en el último toque. La jugada generó preocupación en el cuadro crema, que había construido una clara opción de gol pero no pudo traducirla en ventaja. Hasta ese momento, el equipo mostraba intensidad en ataque, aunque sin efectividad en los metros finales. Tolima, por su parte, logró recomponerse rápidamente tras el susto y mantuvo el orden defensivo para evitar la caída de su arco en el arranque del partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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