Minuto 18 del primer tiempo y Universitario de Deportes tuvo una ocasión inmejorable para abrir el marcador. Jairo Concha apareció hasta en dos oportunidades dentro del área de Deportes Tolima, pero no logró definir con la tranquilidad necesaria. En la primera acción, el volante encontró un balón suelto tras una jugada colectiva, aunque su remate salió débil y fue contenido por la defensa rival. Segundos después, tuvo una nueva chance en una posición similar, pero volvió a fallar en el último toque. La jugada generó preocupación en el cuadro crema, que había construido una clara opción de gol pero no pudo traducirla en ventaja. Hasta ese momento, el equipo mostraba intensidad en ataque, aunque sin efectividad en los metros finales. Tolima, por su parte, logró recomponerse rápidamente tras el susto y mantuvo el orden defensivo para evitar la caída de su arco en el arranque del partido.