Si bien durante el primer semestre tuvo pasajes de mucha irregularidad, Jairo Concha cerró una buena temporada en Universitario de Deportes y terminó siendo clave en la consecución del tricampeonato. El volante se mantuvo firme como titular y a punta de goles importantes fue ganando peso jornada a jornada, volviéndose un elemento determinante para definir la Liga 1 2025 sin la necesidad de tener que afrontar unos play-offs.

Con nueve goles y 10 asistencias en 40 partidos disputados, Concha le agarró un gusto especial a anotar y cada vez que pudo pegarle desde afuera, no lo dudó. Así pues, luego de unos días de intensos festejos, el mediocampista charló con GOLPERU y se refirió a varios temas, entre ellos, los cuestionamientos externos hacia la superioridad de Universitario durante las últimas campañas.

Para ‘Jairoco’, estar en un equipo grande siempre supone recibir críticas desde afuera, más si ganas tan seguido. Para argumentar su posición, recordó que cuando estaba en Alianza Lima, donde fue bicampeón nacional entre el 2021 y 2022, también escuchaba que desmerecían sus títulos por supuestos favorecimientos.

“Es parte de. Cuando yo estaba en Alianza Lima y salía campeón, seguramente en los otros equipos también decían lo mismo, y ahora que estoy en la ‘U’ dicen lo mismo. Entonces, ¿los campeonatos se los regalan a todos en todos los años? Eso es lo que me pregunto“, señaló.

Para enviarse desgastarse innecesariamente, el volante prefiere hacer oídos sordos. “Realmente ya no le tomo mucha importancia, porque buscan desmerecer lo que uno logra dentro del campo. Sería demasiado injusto decir que salimos campeones porque nos favorecen los árbitros y desmerecer el trabajo que hacemos día a día. Es mejor ignorar ese tipo de comentarios”, explicó.

Jairo Concha registra nueve goles con Universitario en la temporada 2025. (Foto: Universitario)

En otro momento del diálogo con el citado medio, Concha habló sobre la Selección Peruana y el respaldo que no tuvo en el pasado al no haber sido convocado. Si bien en la última convocatoria entró en la consideración de Manuel Barreto e incluso fue titular contra Chile en Santiago, aseguró que quizás también pudieron haberlo citado antes.

“No sabría decir si fue injusto, pero creo que podía haber estado convocado en algunas otras convocatorias. Yo tranquilo, depende del gusto del entrenador o si otros están mejor en ese momento”, comentó el futbolista de 26 años.

Fuera de lo que sucedió en el pasado, el volante de Universitario espera consolidarse como un habitual convocado a la Selección Peruana. “Espero ahora en adelante no salir de las convocatorias, y jugar sobre todo. Todo el mundo quiere jugar en su selección y voy a trabajar para seguir siendo llamado”, acotó.

Por último, respecto a su futuro en la ‘U’, si bien dejó en claro que emigrar al extranjero está dentro de sus planes, sabe ser paciente y por ahora solo se debe al club donde tiene contrato hasta finales del 2026. “Todo jugador trabaja para poder salir al exterior, pero todavía no pienso mucho en eso porque aún queda campeonato. Tengo que deberme a la ‘U’”, aseveró.

Jairo Concha tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

