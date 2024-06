Jefferson Farfán y Roberto Guizasola recibieron a Diego Penny en una nueva edición del podcast “Enfocados”, donde el invitado compartió una amena conversación con los exfutbolistas, recordando anécdotas de su carrera. Sin embargo, uno de los momentos más destacados ocurrió cuando los anfitriones le preguntaron sobre su nivel en comparación con otros arqueros nacionales e internacionales. En ea línea, el guardameta afirmó que se consideraba mejor que Leao Butrón, lo que generó una llamativa reacción por parte de la ‘Foquita’.

En la última sección del programa, ‘Jeffri’ y ‘Cucurucho’ comenzaron a mencionar nombres de otros porteros al ‘Flaco’, pidiéndole sinceridad. Entre los citados estaban George Forsyth, Carlos Cáceda, Raúl Fernández, Francisco Bazán y Salomón Libman. Diego expresó que se percibe más destacado a ellos, señalando su experiencia, el roce internacional y los títulos como razones.

Incluso, el jugador del Deportivo Garcilaso se autocalificó superior que Claudio Bravo, más allá de la experiencia del chileno en Barcelona y Manchester City, pero que por el estilo de atajar, el peruano se cataloga mejor. Ni este contraste generó una actitud significativa en Jefferson, como cuando Diego respondió a la comparación con Butrón.

“Primero, estoy a un penal de alcanzar a Leao en los máximos atajadores de penales de la historia, pero en este caso sí voy a decir ‘Diego Penny’”, afirmó el entrevistado. A lo que Farfán replicó: “¡¿Qué?! Espera, repite la pregunta, ¿con quién era? ¿Con Leao, no? ¿Y a dicho Diego Penny?”. Ante la postura de asombro de Farfán, decidieron pasar a otra consulta.

La vez que Penny le ganó un carro a Paolo Guerrero en una apuesta

Durante la entrevista en Enfocados, Penny comenzó compartiendo una anécdota que lo vincula con Paolo Guerrero. “Una vez en la Videna entrenando, a Paolo apostamos. Él tenía un carro, yo también tenía mi carro, pero apostamos el carro. Le gané”, desveló Diego. El jugador de ‘Garci’ mencionó que el trato fue hace 10 años y que aún no ha recibido el auto, esperando que el delantero lo pague o al menos se lo preste.

“La vez pasada, Guerrero me escribe porque le mandé una foto en Trujillo. Le mando un selfie, con Paolo ahí atrás con su sonrisa, y se molesta conmigo y me dice: ‘¿Tú qué estás hablando?’. Le respondo: ‘Tú eres un ídolo del fútbol peruano, no te puedes estar molestando por esas cosas. Me debes el carro todavía’. Y dice que me lo va a pagar. No sé, voy a esperar. Aunque sea una semana, que me lo preste una semana, que me lo preste una semanita”, concluyó Penny.

La vez que Penny le ganó un carro a Paolo Guerrero en una apuesta. (Video: Enfocados)

El presente de Diego Penny

Tras su paso por Alianza Atlético en la temporada 2022, Diego Penny fichó por el recién ascendido Deportivo Garcilaso en el 2023, donde continúa hasta la actualidad. En lo que va de la presente campaña de la Liga 1, el ‘Flaco’ ha disputado 16 compromisos, 11 por el torneo local y cinco por la Copa Sudamericana, encajando 21 goles y solo dejando su portería en cero en cinco oportunidades. Un detalle no menor es que en este curso, fue expulsado en tres ocasiones en el campeonato nacional.

Diego Penny está jugando su segundo temporada en Garcilaso. (Foto: Garcilaso)





