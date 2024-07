Antes de regresar a su país y ser oficializado como nuevo refuerzo del Apollon Limassol FC de la Primera División de Chipre, el delantero argentino Diego Dorregaray nos abrió las puertas de su departamento, en Miraflores, para hablar sobre la rescisión de su contrato con Universitario de Deportes tras haber jugado cinco meses en el equipo de Ate. “Me despedí del grupo en los entrenamientos (Monumental), quise ir al estadio para verlos jugar ante Mannucci, pero ya tenía los pasajes de regreso a Argentina”, adelantó el atacante de 32 años, quien decidió romper su silencio y hablar de todo. “Recibí muchas críticas, pero el verdadero hincha de la ‘U’ reconoció mi esfuerzo”, comentó antes de empezar la charla.

¿Te informaron sorpresivamente sobre la rescisión de contrato o cómo sucedió?

Llegamos a un arreglo para irme, ya que buscaba mayor continuidad y no la tenía en la ‘U’. Me venía preparando en la mini pretemporada con el grupo, pero yo necesitaba jugar, lo que todo futbolista busca, y no se daba, así que tratamos de buscar lo mejor para el club y para mí.

¿Cómo te sientes tras partir de Universitario y no haber logrado tus objetivos personales?

Me voy tranquilo, pues esto es fútbol y todo puede pasar. Después me quedo con la tranquilidad que lo dejé todo en la cancha, en los entrenamientos, así que por ese lado me voy tranquilo.

¿Cuál es el balance futbolístico que dejó tu participación en los cinco meses con Universitario?

Arranqué jugando, pero el técnico tenía que tomar las mejores decisiones. Habían compañeros que también estaban en buen nivel, venían de haber campeonado el año pasado, así que traté siempre de sumar desde donde me tocaba. Se dio así, pero siempre me entrené para jugar, pero lamentablemente no se dio.

¿Qué te faltó para reeditar las buenas actuaciones que tuviste en el fútbol de Chipre y Ecuador? Eras el refuerzo número ‘9′ del centenario...

Arranqué jugando los primeros tres a cuatro primeros partidos, pero sinceramente no creo que lo hice mal. Después son decisiones del técnico, no quiso tenerme en el once, pero siempre traté de sumar donde me tocaba. Si un jugador no tiene esa continuidad para jugar y mostrarse, es difícil, pero siempre respeté la decisión cuando me tocó jugar cinco, uno o veinte minutos. Traté de hacer lo mejor posible, pues representábamos a la ‘U’.

Recibiste críticas, guardaste silencio, pero continuaste trabajando por tu esperada revancha en el Clausura, lo que finalmente no se pudo dar...

Con respecto a las redes sociales trato de no consumir eso, pues siempre hay gente mala. El verdadero hincha de la ‘U’ reconoció el esfuerzo. Cuando me tocaba tirarme de cabeza o ayudar al equipo, así sea cinco o un minuto, siempre estuve con las ganas de defender y ganarlo todo. Siempre traté de apoyar al compañero, así que de ese lado me quedo bien tranquilo.

¿Qué te hubiese gustado cambiar de tu corto paso en Universitario?

Cambiar, no. El jugador de fútbol siempre busca continuidad y de estar en todos los partidos, pero no se dio. Me quedo con ese sabor amargo que no pude jugar mucho, ni anotar muchos goles, como tenía esa expectativa, pero estoy tranquilo.

¿Te costó entrar al juego con el sistema 3-5-2? Lo digo porque muchas veces te observaba lejos del área y retrocediendo a pedir pelota hasta la medular...

El tirarme atrás era para querer entrar al juego. Los pocos minutos que me tocaba jugar, era para tratar de participar y ayudar al equipo. No era un sistema de juego fácil, pese a que muchos chicos venían jugando así desde el año pasado. Sin embargo, a mí no me favoreció mucho. Con este sistema en la recta final si lo siguen aceitando les irá muy bien.

Ganaste junto al grupo el Apertura, el clásico y diste la vuelta olímpica en Matute...

Me quedo con eso, con la imagen de ganar la primera vuelta. Me tocó ganar el clásico, cosas muy lindas como jugador. Agradecido con la institución, con mis compañeros por los casi seis meses que estuve en la ‘U’, los llevo en el recuerdo.

Serás un hincha más a la distancia...

Eso tengo por seguro, seguiré haciendo fuerzas para que ganen en la recta final. Se ha formado un grupo muy fuerte. Les irá muy bien.

Ahora, el objetivo futbolístico de tus ex compañeros es ganar el Clausura para ser campeones en el centenario...

Este club te exige ganar todo, después lo que pase no importa. Es la forma de ser, la mística de la ‘U’. Sé que van a ir bien, el grupo es espectacular. Seré un hincha más y haciendo fuerzas para que les vaya bien.

Siempre te veía hablando no solo con los extranjeros, sino también con los más chicos del grupo. Recibiste bastantes saludos tras rescindir tu contrato...

Sí, con todos. Con el grupo, con los chicos que me tocaba pelear por un puesto, siempre lo mejor. También con las personas que trabajan en el club, me voy tranquilo, como se los dije a mis compañeros, les deseo lo mejor. Me voy con la última imagen del estadio lleno, la forma como apoyaban, como tiraban para delante, fueron seis meses impresionantes.

Vas a extrañar a tus excompañeros, pero en especial a tu amigo Sebastián Britos...

Es un gran amigo, compartimos mucho. Me llevo un amigo, un hermano, así como a Calcaterra, Martín (Pérez Guedes) que lo conozco hace bastante, Willy (Riveros), Maty (Di Benedetto), más que nada los extranjeros, pues compartíamos mucho, pero el grupo también. Desde el primer día que llegué acá me acogieron bien.

¿Qué pasó tras los incidentes entre los barristas de Colo Colo y Universitario, ya que te detuvieron cuando fuiste a auxiliar a un simpatizante menor de edad en tribuna?

Fue una noche para la gente con mucha tristeza. Se suspende el partido por la gente que hubo en tribuna. Lo que quisimos con mis compañeros era tratar de ayudar a la gente de la ‘U’, ya que corrían peligro. Yo que tengo familia, tengo hijos y ver a la gente desesperados con sus hijos. Había gente lastimada, me tocó a mí quedarme unos días en Chile, pero había que bancarla para que no pase a mayores. No se lo recomiendo a nadie por lo que me tocó vivir. No estuve solo, sino también con el presidente (Jean Ferrari), con Adrián (Gilarbert), y me bancaron toda la noche con un frío de locos. Agradecido con ellos. Estábamos ahí para poner el pecho.

Así como hay hinchas que te critican, también hay algunos que terminaron apoyándote sobre el final del Apertura...

Soy un hincha más, la ‘U’ se juega mucho en su centenario. Hay mucha gente que me ha bancado por el esfuerzo que uno hace en el campo de juego, pero el fútbol es así. A la gente le agradezco por bancarme a través de un mensaje, acá tendrán un hincha más y vamos hacer fuerza para que ganen en el centenario.

¿Ya tienes definido tu futuro futbolístico?

Voy a tratar de jugar, de tener continuidad, pero ahora tratar de descansar con la familia unos días, y luego esperar que se concrete algo para el futuro. Cuando aparezca un club que quiera contar con mis servicios le daremos para delante. (Un día después el Apollon Limassol FC de la Primera División de Chipre).





