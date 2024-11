La Selección Peruana atraviesa un mal momento en las Eliminatorias al Mundial 2026 (se ubica en la última posición) y las posibilidades de conseguir el cupo al repechaje cada vez son menos. El exjugador Jefferson Farfán, máximo goleador peruano en la historia de las Clasificatorias, señaló este domingo que la Bicolor debe concentrarse en el recambio generacional y no dudó en respaldar al entrenador Jorge Fossati. Por otro lado, ‘Jeffry’ se refirió a las llegadas de Franco Navarro y Wilmar Valencia al área deportiva de Alianza Lima, el club de sus amores.

En primer lugar, el exfutbolista de 40 años exigió paciencia con el DT uruguayo y también con el proceso de la Blanquirroja. “Me quedo tranquilo, esto es un cambio generacional, también le pasa a Chile. Tenemos que ser pacientes para ver este cambio con jugadores muy jóvenes, que tienen que acostumbrarse a este tipo de nivel. Esperemos que le pueda ir de la mejor manera a la Selección, pensar en el futuro, no pensar a corto tiempo, porque el ‘profe’ no la tiene tan fácil, pero creo que tenemos un gran entrenador y hay que darle tiempo”, dijo a GOLPERU.

Sobre las divisiones menores en el fútbol peruano, el mundialista dejó claro que se tiene que trabajar en conjunto para poder ver más jugadores destacados en el futuro. “Hay que apoyar mucho al fútbol de menores, creo que hay talento, hay que darle las herramientas para que puedan cumplir sus sueños. Antes era un poco más complicado, ahora se tienen mejores canchas, los más chicos no deben desaprovechar las oportunidades y se la tiene que creer, tiene que haber buena alimentación y demás factores para que el crecimiento de su carrera”, agregó.

Finalmente, Farfán no pudo evitar hablar sobre los recientes cambios en área deportiva de Alianza Lima, el club del que es hincha desde pequeño. “Me parece espectacular. Han llegado personas con identidad aliancista que es Franco (Navarro) y Wilmar (Valencia), y esperamos que puedan hacer lo mejor por el club. Alianza tiene un ADN en el juego, eso no se puede cambiar, ahora se ve muy pocos jugadores de la cantera jugando”, sentenció. Recordemos que Navarro es el nuevo director deportivo y Valencia es el nuevo director de divisiones menores.

Farfán se refirió a las llegadas de Navarro y Valencia a Alianza Lima. (Video: GOLPERU)

¿Cuándo vuelve a jugar Perú por las Eliminatorias?

La Blanquirroja volverá a luchar por los puntos en marzo de 2025 ante Bolivia, por la fecha 13 de las Eliminatorias al Mundial 2026, en un partido en el que seremos locales contra otro rival directo. Perú está obligado a ganarle a la ‘Verde’ no solo para seguir puntuando, sino por el honor y orgullo. La Bicolor llegará con esa espina y deuda de volver a ganar en casa.

El compromiso se jugará el jueves 20 de marzo por la jornada 13 del proceso clasificatorio. El último cara a cara en Lima data del proceso anterior rumbo a Qatar 2022, con victoria de la Bicolor por 3-0, con tanto de Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Sergio Peña. Aquella vez fue un triunfo importante en el camino hacia el repechaje, que finalmente se consiguió.

Después del choque contra los altiplánicos, la Selección Peruana tendrá cinco compromisos más para tratar de revertir su situación y obtener el repechaje de la máxima competencia del mundo. Los duelos que restarán son ante Venezuela (V), Colombia (V), Ecuador (L), Uruguay (V) y Paraguay (L). Entramos a la recta final de las Eliminatorias más difíciles del mundo.





