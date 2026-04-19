Se viene una nueva edición de 'Juego en Corto'. (Imagen: Depor)
Se viene una nueva edición de 'Juego en Corto'. (Imagen: Depor)

El fútbol peruano no se detiene y tampoco el análisis. Este lunes 20 de abril, regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: la goleada 8-0 de Alianza Lima sobre Cusco FC y toda la resaca de la fecha 11 del Torneo Apertura, con el resultado de Universitario en Arequipa ante Melgar.

Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este lunes tendrá como eje principal el debut en el Monumental de Universitario frente a Coquimbo y la visita de Alianza Lima a Tarma para medir fuerzas con ADT.

Como se sabe, ‘Juego en Corto' se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.

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