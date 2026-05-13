‘Juego en Corto’ en Depor: la llegada de Héctor Cúper y el análisis de lo que resta del Apertura. (Diseño: Depor)
‘Juego en Corto’ en Depor: la llegada de Héctor Cúper y el análisis de lo que resta del Apertura. (Diseño: Depor)

Este jueves 14 de mayo regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: la llegada de Héctor Cúper a suelo peruano para asumir como nuevo técnico de Universitario y todo el análisis de lo que será la antepenúltima fecha del Torneo Apertura, con el Alianza Lima vs Cienciano de fondo.

Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este jueves se enfoca en Universitario y su nueva etapa con Héctor Cúper a la cabeza. Los cremas intentarán revertir su irregular momento en la Liga 1 y ser protagonistas al final del año.

Asimismo, la atención estará puesta en el partido del sábado entre Cienciano y Alianza Lima en el Cusco, donde se podría decidir al futuro ganador del Torneo Apertura.

Como se sabe, ‘Juego en Corto’ se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.

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