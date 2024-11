En una nueva edición del programa ‘Enfocados’, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola presentaron al invitado de esta semana: Juan Fernando Quintero. El futbolista colombiano se coronó el pasado fin de semana con Racing en la Copa Sudamericana (vencieron 3-1 a Cruzeiro en la final) y, desde Argentina, conversó con los ex futbolistas peruanos. El ex River Plate fue consultado sobre su fanatismo por algún equipo del país y mencionó a Alianza Lima. Además, habló sobre el look de Christian Cueva.

A través de un adelanto de la entrevista completa (estará disponible el domingo 1 de diciembre), Juanfer dejó claro que es seguidor del club de La Victoria y no rechazó la idea de vestir la camiseta blanquiazul, dejando un mensaje a la institución -entre risas- para que hablen con su representante. De inmediato, Farfán respondió: “Ya es hincha de Alianza, Alianza ya... piensen, no va a ser barato”.

El futbolista colombiano también habló sobre Christian Cueva, tras la pregunta de Roberto Guizasola sobre el ‘Aladino’: “Ese ca..., tiene un peinado que se le cae el pelo, yo quiero saber cuál es esa gomina”, exclamó refiriéndose al look del volante peruano que actualmente se encuentra sin equipo (a la espera de arreglar su vínculo con Cienciano).

Refiriéndose a su presente como futbolista, dejó claro que su “lugar en el mundo” es River Plate, pero está muy agradecido con la hinchada de Racing (su actual club): “Gente maravillosa, un club fantástico con la pasión del hincha que saca sus emociones”.

En ese sentido, Quintero destacó la labor de Gustavo Costas (actual DT de ‘La Academia’) en la institución, considerándolo como un hincha más. Fue así que ‘Jeffry’ respondió con emoción, dando a entender que lo quiere como un papá. Es más, a mitad de semana, Racing publicó un video donde aparecen los tres abrazándose en un encuentro.

Racing Club volvió a Argentina tras ganar la Copa Sudamericana. (Video: Racing Club)

Costa dirigió a Farfán en Alianza Lima en sus primeros años de carrera, entre 2003 y 2004, sirviendo como impulso para dar el salto a nivel internacional, hecho que ha sido reconocido por el futbolista peruano en distintas entrevistas. “Fue impresionante. Él me dio todas las herramientas para irme al extranjero. Es uno de los entrenadores más importantes que tuve”, reconoció a mediados del 2024.





¿Qué es, cuándo y cómo ver ‘Enfocados’?

En la era de los medios digitales, un fenómeno emocionante capturó la atención de los aficionados al fútbol peruano: el podcast Enfocados. Conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, este programa emergió rápidamente como un referente dentro del panorama mediático deportivo del Perú. A través de un formato ameno y atractivo, los presentadores relatan las historias de deportistas, tanto activos como retirados, que dejaron una huella indeleble en el fútbol nacional e internacional.

El podcast, se transmite todos los domingos a las 8 de la noche a través de YouTube, y logró consolidarse como un espacio donde los protagonistas del deporte comparten sus experiencias y vivencias. Cada episodio no solo brinda entretenimiento, sino que también promueve la reflexión y el aprendizaje, tanto para los hinchas como para los propios jugadores. Tras una primera temporada exitosa, ya vive una segunda, trayendo consigo invitados de talla mundial que enriquecen aún más el contenido.

Desde su estreno, Enfocados contó con la participación de una impresionante lista de invitados, entre los que se destacan figuras como Paolo Guerrero, el ‘Loco’ Vargas, Edison Flores, Christian Cueva, ‘Cachito’ Ramirez, Rafinha, Edwin Cardona, y muchos otros. Estos deportistas desfilaron por el programa, aportando no solo sus logros en el campo de juego, sino también anécdotas personales y lecciones de vida que resuenan con los aficionados.

Con cada episodio, no solo se reafirma como un pilar del entretenimiento deportivo en Perú, sino que también se convierte en un puente entre los ídolos del fútbol y sus seguidores, creando un vínculo único y auténtico. La combinación de relatos sinceros y la cercanía de los invitados llevó al proyecto a ser no solo disfrutado, sino también a sentirse como parte de la comunidad futbolística del país, generando que las palabras o frases empleadas durante la emisión se conviertan en parte del día a día de muchos aficionados.





