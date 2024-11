Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, enfrenta acusaciones relacionadas con el caso denominado ‘Los Galácticos’, una presunta organización criminal investigada por lavado de activos y fraude, y que contaría con Agustín Lozano –presidente de la Federación Peruana de Fútbol– como presunto cabecilla. A raíz de que el pasado 19 de noviembre, la Fiscalía revocó la detención preliminar del directivo rimense, en los últimos días ha venido dando entrevistas para aclarar su situación y confirmar que, pese los cuestionamientos de la hinchada, seguirá al mando del cuadro cervecero.

En tal sentido, en un reciente diálogo con el programa Full Deporte, Raffo hizo hincapié en los cambios que se deben aplicar en el fútbol peruano para que mejore en la actualidad. Además, hizo énfasis en la evaluación que se debe hacer en distintos aspectos como el arbitraje, o en cuestiones estructurales que no permiten que haya una buena aplicación del VAR.

“Como política en el club, después de todos los partidos tenemos reuniones con la CONAR, lunes o martes, reuniones para escuchar y analizar los criterios de decisión. Los resultados son evidentes, si estamos en esta situación es que hay muchísimo por regularizar primero y luego mucho por hacer, para cumplir con este potencial que tenemos como sistema que no lo hemos sabido aprovechar”, comentó al respecto.

Por otro lado, se defendió ante los cuestionamientos acerca de su vinculación con la Junta Directiva de la FPF y aseguró que él solo vela por los intereses de Cristal. “Yo no soy presidente, yo no soy miembro de la directiva, soy uno más de 67, soy un voto más (en la Asamblea). ¿Si soy hincha de Cristal? La única camiseta que he vestido es la de Sporting Cristal, sí soy hincha del club. Si las cosas se hacen como deben de ser y logramos la competitividad, mejoraremos el fútbol peruano y aportaremos a la Selección Peruana, además a largo plazo como sueño personal es volver a ver a Sporting Cristal en una final de Copa Libertadores”, acotó.

Joel Raffo ya fue liberado tras ser detenido por el caso 'Los Galácticos'. (Foto: GEC)

Joel Raffo también se refirió a los pagos de los derechos televisivos por parte de 1190 Sports, algo que en una reciente entrevista fue mencionado por Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar. En dicha charla con el periodista Horacio Zimmermann, el directivo sostuvo que hay clubes que no han recibido los pagos a tiempo y, además, se dirigió directamente al presidente de Sporting Cristal.

“A Joel Raffo le he dicho lo que pienso en la cara. No haré ningún comentario sobre él ahora (...) Lo del 20 % más que iban a reconocer, pero no se cobra al día. Estamos casi en diciembre y solo seis clubes han cobrado los derechos de televisión de octubre. Se nos debe todo el 2023 y las respuestas son evasivas. Los directivos de 1190 ponen excusas. Entienden la posición, pero no nos pagan. Hay un retroceso. Veníamos de un contrato que nos pagaban mensualmente al día todo el tiempo”, señaló.

En referencia a eso, Raffo respondió: “A Sporting Cristal no se le debe, estamos al día, lo puedo constatar con otros clubes con los que tenemos comunicación. Acá no se trata de quién le dijo qué en la cara, se trata de realmente trabajar como un colectivo. Si no trabajamos de esa manera, como Liga, como competencia, no vamos a dar los pasos que debemos dar. Si cada uno está pensando en cómo jalar agua para su molino, es un caos. Es lo que vemos hoy en día”.

Ricardo Bettocchi criticó la gestión de 1190 Sports. (Foto: Melgar)

Tiago Nunes y su mensaje a Joel Raffo

A raíz de las investigaciones y el encarcelamiento a Joel Raffo, Tiago Nunes, exdirector técnico de Sporting Cristal, le dejó un mensaje a través de su cuenta de LinkedIn. En dicho comentario se refirió a su gestión al mando del cuadro rimense, además de su “firme búsqueda en los ideales trazados”. Recordemos que el brasileño dirigió a ‘SC’ en la temporada 2023.

“Todo apoyo y respeto, querido amigo. Quien te conoce y sabe cuánto haces por la mejora del club y el fútbol peruano, no se deja llevar por las trampas que solo sufren los justos. Sigue fuerte y firme en la búsqueda de los ideales trazados. Te mando un fuerte abrazo”, manifestó el estratega brasileño, quien actualmente dirige a la Universidad Católica de Chile.





