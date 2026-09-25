En el imaginario de muchos aficionados, la única forma de entrar al fútbol es ser entrenador. Pero, según Víctor Grao, CEO de La Pizarra del DT, los clubes y los cuerpos técnicos tienen necesidad de analistas, scouts y especialistas en datos, y hay poca oferta para formarse en esas áreas. La Pizarra del DT es una empresa de educación online que forma a personas en áreas específicas del fútbol y las inserta en clubes mediante pasantías. Grao asegura que más de 8.000 personas se han formado ya con ellos y que tienen convenios con más de 50 clubes en más de 10 países; de la acogida en Perú dice que ha sido «sumamente positiva». En esta entrevista explica cómo funciona el proceso, quién puede hacerlo y qué casos peruanos ilustran sus resultados.

Para quien todavía no los conoce, ¿qué es La Pizarra del DT?

La Pizarra del DT es una empresa de educación online cuyo objetivo es formar a personas en áreas específicas del fútbol —como scouting, big data, videoanálisis o metodología de entrenamiento— y darles inserción a través de pasantías. Hoy tenemos más de 8.000 personas formadas con nosotros y trabajamos con clubes de primera división en todos los países Conmebol y Concacaf.

¿Cómo ha sido la acogida en Perú?

Sumamente positiva. Entendemos que hay una falta de oferta para formarse en áreas específicas del fútbol —scouting, big data, videoanálisis, metodología de entrenamiento y otras afines—, y lo que buscamos en La Pizarra del DT es que puedas especializarte en una de ellas e ingresar a clubes profesionales. En los últimos tres años, más de 120 peruanos se han formado con nosotros, ingresando en diferentes clubes profesionales de Perú y del extranjero.

¿Qué necesidad detectan en los clubes?

Los cuerpos técnicos y los clubes en general tienen una necesidad en áreas como el análisis, el scouting y los datos, porque mucha gente —no solo en Perú, quizás en toda la región— cree que la única forma de entrar al fútbol es siendo entrenador. Y realmente hay mucho más que ser entrenador: el espectro es mucho más amplio. Formarte en un área específica para ingresar a un club te da una diferencia muy notoria frente a otros candidatos y te permite desarrollarte directamente dentro de estructuras profesionales a través de nuestro programa Roadmap LPDT.

Si alguien en Perú quiere empezar en el fútbol, ¿qué camino sigue dentro de La Pizarra?

Es un proceso de tres fases:

Fase 1, teórica: una serie de cursos online en nuestra plataforma de estudios.

Fase 2, teórico-práctica: un tutor específicamente para ti, con nueve sesiones uno a uno para trabajar mano a mano con alguien que ya trabaja dentro de clubes y llegar con todas las herramientas a la fase 3.

Fase 3, pasantías: te aseguramos que entras como pasante en un club profesional, de forma presencial en Perú, online o con clubes en el extranjero.

La ruta de La Pizarra del DT para llegar a un club profesional. (Foto: La Pizarra del DT)

¿Hace falta experiencia previa?

No hace falta. Lógicamente sí hace falta que te guste el fútbol y tengas conocimiento general del juego, pero cualquier fanático del fútbol puede hacer el programa. Nosotros te damos todas las herramientas teóricas para que puedas desarrollarte; después depende de cuánto te impliques en el programa y de cuánto quieras entrar realmente en la industria. Lo que sí te damos son las herramientas y los contactos para posicionarte dentro de clubes.

¿Qué diferencia al Roadmap de otras formas de formarse en fútbol y cómo puede comprobarlo el lector?

Entendemos que dentro de la industria la especialización en un área específica es muy importante. Formarte, por ejemplo, en gestión deportiva, que es un campo tan amplio, hace que termines sin ser especialista en nada. Con el Roadmap buscamos que puedas ser especialista en un área específica, porque eso te da realmente la posibilidad de ingresar en clubes: para nosotros es la gran diferencia entre entrar y no entrar en la industria. Te facilitamos todo el proceso: te damos la formación que requieres, la especialización que necesitas y la inserción directamente dentro de clubes. Puedes ver en nuestras redes sociales los múltiples casos de éxito, los convenios que tenemos y la cantidad de alumnos que se han beneficiado del Roadmap, y comprobarlo en las reseñas que tenemos en Trustpilot (https://www.trustpilot.com/review/www.lapizarradeldt.com)

¿Hay casos concretos de peruanos que hayan dado el salto a un club?

Un caso que podemos mencionar es el de Sergio Vásquez: ingresó como analista de datos en Universitario de Deportes (https://www.instagram.com/p/DC0FNSaIFtS/), terminó siendo contratado y hoy forma parte de la Federación Peruana de Fútbol. Es un chico que se formó con nosotros desde la base y supo aprovechar su oportunidad. Nosotros simplemente le dimos las herramientas y un programa estructurado que le permitiera entrar en clubes, y él aprovechó la oportunidad para quedarse dentro de una estructura. Hoy tenemos convenio en Perú con 5 clubes profesionales de primera.

¿Y fuera de Perú? ¿Con qué clubes trabajan?

Más allá de los clubes con los que trabajamos en Perú, a nivel internacional trabajamos con más de 50 clubes en más de 10 países: Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, España, México y otros. Un ejemplo específico es el de José Campodónico (https://www.instagram.com/reels/DJ5SXRnMA5B/), un peruano que hizo un proceso de pasantías online con el Miami FC en el área de análisis: desarrolló todo su conocimiento y fue parte de un equipo profesional en Estados Unidos.

Para quien termine de leer esta nota y quiera dar el primer paso, ¿qué debe hacer?

Si estás leyendo esta nota y quieres incorporarte a La Pizarra del DT como alumno para formarte en un área específica y terminar dentro de clubes, puedes contactarnos en cursos@lapizarradeldt.com: te daremos toda la información para que consigas ingresar en clubes profesionales.

Víctor Grao, CEO de La Pizarra del DT. (Foto: La Pizarra del DT)

Sobre La Pizarra del DT

Empresa de educación online que forma a personas en áreas específicas del fútbol —scouting, big data, videoanálisis, metodología de entrenamiento y otras afines— y les da inserción en clubes profesionales mediante pasantías. Según la compañía, cuenta con más de 8.000 personas formadas, más de 500 casos de éxito y más de 50 convenios con clubes en más de 10 países. Información para alumnos: cursos@lapizarradeldt.com.