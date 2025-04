Este domingo 27 de abril se disputará una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino con dos rivales que no pasan por su mejor momento: Boca Juniors, eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima, y River Plate, que apenas ganó uno de los tres partidos que lleva en la fase de grupos de este certamen. De todos modos, la expectativa en Argentina es alta por lo que pueda pasar en La Bombonera, con la presencia de un peruano: Luis Advíncula.

Si bien ‘Bolt’ ha perdido protagonismo en los últimos meses, su buena actuación en el partido ante Estudiantes de La Plata la habría devuelto la confianza de Fernando Gago para arrancar ante el ‘Millonario’. Sobre todo en esa lucha con Lucas Blondel y Juan Barinaga, los otros laterales derechos del plantel.

“Sin haber hecho un partidazo, porque no fue la figura ni mucho menos, fue correcta la actuación de Luis Advíncula ante Estudiantes de La Plata. (Lucas) Blondel venía de ser el más flojo en Córdoba (ante Belgrano), y ni hablar en Rosario ante Newell’s, donde le ganan la espalda en el primer gol”, adelantó el periodista Gastón Gerke de D Sports.

“Teniendo en cuenta eso, y obviamente los antecedentes de Advíncula jugando superclásicos, me parece que el peruano se termina de imponer. Creo que es el único puesto que no tiene un claro dominador. Y ojo que si Advíncula no anda bien, que no aparezca (Lucas) Barinaga por detrás”, agregó Gerke, especialista en la cobertura a Boca Juniors.

Cabe recordar que el ‘Xeneize’ es líder del grupo A con 32 puntos, tres más que su escolta Argentinos Juniors; River Plate, en cambio, suma 25 puntos y está a cuatro de Rosario Central, líder del grupo B.

Luis Advíncula será titular, mientras que Edinson Cavani se perderá el Superclásico por una lesión.

¿Cuándo volverá a jugar Boca Juniors?

Luego de vencer por 2-0 a Estudiantes de La Plata, Boca Juniors volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a River Plate, por la décima quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 26 de abril desde la 1:30 p.m. (con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio Más Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

