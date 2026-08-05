Luego de una sufrida derrota frente al Cienciano del Cusco, Universitario de Deportes afrontará este viernes uno de los encuentros más importantes de la cuarta fecha del Torneo Clausura cuando reciba a Sporting Cristal en el Estadio Monumental. El equipo crema buscará quedarse con los tres puntos y dejar atrás el último resultado y así recuperar su confianza ante uno de los rivales directos en la Liga 1.

“El equipo fue a Cusco con la intención de sumar los tres puntos o, al menos, rescatar un empate, pero no se pudo. Ahora no hay tiempo para lamentarse; es momento de corregir los errores y enfocarse en el partido ante este partido”, señaló Luis “Cuto” Guadalupe, exjugador de Universitario y embajador de Inkabet.

En ese sentido, Guadalupe destacó el trabajo que viene realizando Héctor Cúper desde su llegada a Universitario y aseguró que el técnico argentino cuenta con las credenciales para liderar al conjunto crema.

“Transmite mucha jerarquía. Es un entrenador con experiencia que sabe lo que implica dirigir a un plantel como el de Universitario. Para el tiempo que tiene en el club, ha sabido manejar bien la situación y ahora solo queda esperar que el equipo logre ensamblar la idea que quiere plasmar en la cancha”, afirmó.

En la previa del encuentro frente a los celestes, uno de los focos de atención estará puesto en Piero Quispe y Gianluca Lapadula, quienes buscarán consolidarse como piezas importantes en el esquema de Héctor Cúper. Para Luis ‘Cuto’ Guadalupe, ambos futbolistas cuentan con las condiciones para marcar la diferencia en una etapa decisiva del Torneo Clausura.

Respecto al volante crema, el exdefensor destacó la madurez con la que ha regresado a Universitario y el aporte que puede brindar al equipo. “Piero vuelve más maduro y con experiencia. Estoy seguro de que le aportará mucho al equipo y ojalá también vuelva a ganarse un lugar en la selección”, afirmó.

En tanto, sobre el delantero de la selección peruana, el embajador de Inkabet aseguró que aún atraviesa un proceso de adaptación, pero confía en que su jerarquía y trayectoria serán determinantes para el cuadro crema. “Tomó un reto importante al venir al Perú. Se está acomodando físicamente y creo que le aportará mucho a la delantera. Puede complementarse muy bien con Alex Valera y darle muchas alegrías a Universitario”, agregó.

Finalmente, Guadalupe anticipó un encuentro de alta intensidad entre dos equipos que necesitan sumar y aseguró que la localía será un factor determinante para Universitario.

“Va a ser un partido intenso y muy parejo. Cristal también necesita los tres puntos, pero la ‘U’ se juega mucho. Espero a un equipo que proponga desde el inicio y aproveche su localía. El Monumental estará lleno y ese respaldo siempre marcará la diferencia”, concluyó.