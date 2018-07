Marcos López tras su primer gol con Sporting Cristal: "Los mayores me dan confianza"

Marcos López anotó en la victoria por 2-0 de Sporting Cristal sobre Melgar por la fecha 7 del Torneo Apertura. Este fue el primer gol del defensa de 18 años en Primera División y se mostró feliz y agradecido con sus compañeros.

"Agradecer a Dios porque el gol que se me dio. Converso con los mayores, ellos me dan confianza, siempre me hablan, me aconsejan que es lo que debo hacer, en especial Jair Céspedes", declaró tras el partido para Gol Perú.

López habló sobre su posición en el campo: "Jugué de extremo y me sentí bien. El 'profe' me puso ahí y creo que hice el trabajo de la mejor manera".

Emanuel Herrera sentenció el partido y Sporting Cristal alcanzó la punta del Torneo Apertura momentáneamente. Se quedará como líder solo en caso Alianza Lima no derrote a Comerciantes Unidos esta tarde.