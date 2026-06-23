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¡Celebra Barranquilla! Gol de Muñoz a favor de Colombia frente a Congo por el Mundial
En el minuto 75 del encuentro, la selección de Colombia logró romper el empate inicial gracias a una anotación de Daniel Muñoz, quien apareció en el área para convertir el 1-0 parcial del partido. La acción del gol se gestó a partir de una destacada jugada colectiva en ataque, en la que apareció como protagonista Fernando Quintero, encargado de asistir con precisión para habilitar a Muñoz.
¡¡¡ASISTENCIA DE JUANFER QUINTERO, CÓRDOBA AGUANTA CON EL CUERPO Y GOL DE DANIEL MUÑOZ!!! Así llegó el 1-0 de Colombia contra RD Congo en México.
El lateral colombiano llegó en velocidad, “como una flecha”, para definir la jugada y vencer la resistencia defensiva, desatando la celebración del conjunto cafetero. Con esta anotación, Colombia finalmente encontró premio a su insistencia ofensiva en el tramo decisivo del compromiso.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.