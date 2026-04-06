El exfutbolista y entrenador peruano Nolberto Solano analizó la participación de Universitario de Deportes y Sporting Cristal en la Copa Libertadores —clubes en los que tuvo un pasado como jugador— y dejó sus impresiones sobre las opciones de los equipos peruanos en el torneo continental.

“Nuestro torneo local siempre nos deja una incógnita sobre cómo los clubes peruanos pueden reaccionar en este torneo internacional. Es una deuda que tienen. Creo que les va a costar muchísimo, pero ojalá puedan representarnos de la mejor manera”, señaló el embajador de Betsson.

El actual seleccionador de Pakistán explicó que, más allá de la intención de mejorar lo realizado en la edición pasada, persiste una brecha marcada frente a otros clubes del continente. “Está comprobado en los últimos resultados que a los equipos peruanos les cuesta. Es un torneo dominado por los brasileños, por presupuesto y calidad de futbolistas”, sostuvo.

Al referirse a las aspiraciones de ambos equipos, evitó generar expectativas elevadas y llamó a la cautela. “Primero hay que pensar en clasificar en el grupo. Lo de octavos de final es otro momento, pero creo que las posibilidades son duras. Viendo los grupos, hay mucha incertidumbre y veo difícil la clasificación”, afirmó.

En su análisis, Solano también estableció diferencias entre los dos clubes, aunque coincidió en que el panorama es desafiante para ambos. Sobre Universitario, destacó que mantiene una base consolidada, lo que podría otorgarle cierta ventaja competitiva, aunque el proceso con Javier Rabanal, técnico merengue, aún está en construcción.

Respecto a Sporting Cristal, fue más crítico al señalar que atraviesa un momento de incertidumbre tras la salida de Paulo Autuori, lo que podría impactar en su rendimiento en un torneo de alta exigencia. “Hay muchos jugadores jóvenes que van a debutar y eso también pesa”, sentenció el embajador de Betsson.