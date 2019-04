Christopher Olivares: “No me fastidia que me comparen con Paolo Guerrero”

A sus 20 años, Christopher Olivares sueña con ser parte de la Selección Peruana y día a día trabaja para lograr sus objetivos profesionales. El delantero peruano, que ahora defiende los colores del Vitória Guimarães de Portugal se confesó para Depor y se mostró feliz con la etapa que está viviendo en el 'Viejo Continente'.

¿Cómo es tu nueva vida en Portugal?

Tranquila, entrenando en el equipo B, a veces alternando en el equipo A y esperando la oportunidad para ser tomado en cuenta. La constancia en los entrenamientos es importante y trato de mejorar algunos errores que se me puedan presentar.

¿A tus 20 años, es difícil tomar decisiones determinantes lejos de tu familia?

Sí, es mi primera vez fuera del país. Es difícil, choca un poco, pero luego te vas acostumbrando y, gracias a Dios, ahora estoy tranquilo. Por el momento, me encuentro solo en Portugal, sin compañía de mi familia.

En cuanto a tu trabajo, ¿cuál es la relación que tienes con el técnico y tus compañeros del Vitória Guimarães?

Muy bien, me acoplaron bastante rápido. También es un poco de mérito mío integrarme rápidamente al grupo. El ambiente que se vive en el club es muy tranquilo y poco a poco todo esto me ayudará a consolidarme.

¿En qué posición te están pidiendo jugar actualmente?

Ahora estoy jugando como '9'. Esa posición ya la conozco un poco y voy mejorando algunos detalles en cada entrenamiento.

Has sumado pocos minutos en el equipo, ¿te está costando adaptarte al ritmo internacional?

Creo que voy por buen camino. Cada jugador es diferente y cada uno tiene distintos detalles para mejorar, desde la definición hasta la concentración.

¿Qué haces en Portugal que tal vez no hacías en Lima?

Lo que hago acá es casi similar a lo que hacía en Lima. Mi vida siempre fue entrenar y estudiar. Ahora, estoy haciendo lo mismo, pero en Portugal. Ahora estudio el idioma para adaptarme más.

¿Te costó adaptarte al idioma?

El idioma es parecido al español, así que se me facilita un poco. Al principio de mi estadía en Portugal, si se me complicó un poco cuando intentaba comunicarme, pero con el tiempo te vas acostumbrando. Lo comienzas a hablar casi sin darte cuenta.

¿Cuál ha sido tu experiencia al ser uno de los pocos sudamericanos en el Vitória Guimarães?

Lo tomé bien, no me afectó ser uno de los dos sudamericanos en el equipo. Al contrario, me motiva y me gusta ponerme de igual a igual con los demás para desarrollarme mejor.

¿Cuál es tu objetivo a corto y largo plazo?

Mi objetivo a corto plazo es poder alternar en el equipo A del Vitória Guimarães. A largo plazo, poder llegar a ser parte de la Selección Peruana.

SOBRE PAOLO GUERRERO Y LA SELECCIÓN PERUANA

¿Te fastidia cuando te comparan con Paolo Guerrero?

No me fastidia que me comparen con Paolo Guerrero. Al contrario, me halaga mucho. Saber que me comparen con él es bueno. Es un referente de la Selección Peruana. Trato de aprender mucho de él, lo he visto en muchos partidos y es un buen delantero.

¿Descartas regresar al fútbol peruano?

La idea es quedarme por Europa. Sin embargo, no descarto regresar al fútbol peruano, porque pueda que suceda algo y tenga que ir. Pero mi objetivo, por ahora, está lejos del fútbol peruano.

Y Sporting Cristal es tu casa...

Sporting Cristal sería mi prioridad. Es el club que me ha acogido durante mucho tiempo y me siento cómodo en ese lugar.

Asumo que Ricardo Gareca o el comando técnico ha tenido contacto contigo para saber sobre tu situación en Portugal…

Sí, hemos conversado y ellos están contentos de que haya tomado esta decisión. Es una motivación grande que Ricardo Gareca me tenga en cuenta. Te impulsa a hacer mejores cosas, a ser mejor jugador y ponerle más ganas a los entrenamientos, porque ya sabes que tienes un ojo que está observándote. Eso es muy importante.

¿Qué mensaje le quieres dejar a los hinchas de cristal que viven un momento difícil a nivel de Copa Libertadores?

El mejor mensaje que le puedo dejar a los hinchas es que sigan apoyando. Quieran o no, el equipo se motiva con cada cosa positiva que la hinchada hace. Sigan asistiendo a los partidos, los malos momentos pasan y no deberían dejar de alentar.

