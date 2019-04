"Lo busqué y gracias a Dios se dio el gol", sostuvo Mathías Llontop, autor del tercer gol ante Uruguay [VIDEO]

La Selección Peruana Sub 17 logró un histórico triunfo al último minuto ante su similar de Uruguay , gracias al gol de Mathías Llontop. Con este último tanto, el defensa peruano colocó a la ‘bicolor’ a un paso de la clasificación al Mundial de su categoría, que se jugará en Brasil. Tras el partido, Depor conversó con el seleccionado y esto fue lo que nos dijo.

“No había soñado con dar el gol de la clasificación, pero hoy me tuve fe y era lo último, lo fui a buscar y, gracias a Dios, se me dio la oportunidad”, sostuvo Mathías Llontop, acerca del último gol que le dio el triunfo a Perú, en los últimos segundos del partido ante Uruguay.

Además, agregó que no dieron la clasificación al Mundial Sub 17 por perdida, al contrario, habló de la garra y la perseverancia de sus compañeros. “Cuando nos ha ido mal, cuando nos ha ido bien, siempre hemos empujado hacia adelante y hoy no fue la excepción. Somos un grupo muy fuerte, todos con mucho coraje y lo fuimos a buscar”, manifestó.

Respecto al trabajo que implicaría pelear por uno de los cupos al torneo internacional, tras el retiro de la sede. “Sí causó impresión haber perdido la sede del Mundial Sub 17, por cómo se dieron las cosas, pero nosotros nos dedicamos a jugar y lo asumimos con muchas responsabilidad y creo que muestra de nuestro trabajo se reflejó el día de hoy”, dijo Llontop.

La Selección Peruana deberá esperar el resultado del encuentro de Argentina vs. Ecuador. Dependiendo al ganador y a la diferencia de goles, Perú podría clasificar con los cinco puntos que sumó en el último partido del hexagonal final.

Así celebró la hinchada blanquirroja el triunfo de la 'bicolor' por el hexagonal final. (Video: Eduardo Combe)

