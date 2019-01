Véalo y juzgue usted: la polémica tarjeta roja a Junior Huerto en el Perú vs. Argentina [VIDEO]

En el segundo tiempo de Perú vs. Argentina , el árbitro del encuentro sacó tarjeta roja a Junior Huerto. La Selección Peruana Sub 20 se juega el todo por el todo por clasificar al hexagonal final por el Sudamericano de Chile 2019.

La Selección Peruana Sub 20 lo está dando todo en la cancha para tener opción a clasificar a la siguiente ronda del Sudamericano de Chile. Sin embargo, el camino no fue sencillo.

Perú vs. Argentina EN VIVO Y EN DIRECTO: igualan 0-0 por el Sudamericano Sub 20 en Talca | Chile

En el minuto 63' el juez a cargo de Perú vs. Argentina sacó la temible roja a Junior Huerto, luego de que Pedro De la Vega cayera a la cancha, tras su choque con el defensa central peruano.

La Selección Sub 20 se quedó con 10 hombres en cancha, pero no dejó de buscar oportunidades de gol. De no ganar este encuentro, Perú quedaría atrás en la carrera por ir al Mundial de Polonia de su categoría.

Todas las incidencias del partido Perú vs. Argentina, a través de depor.com.