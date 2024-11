Los hinchas peruanos estamos desganados, y no es para menos: últimos en la tabla de posiciones y con 7 puntos. Cerramos un 2024 pésimo y comenzaremos un 2025 con la calculadora y el rosario en mano, esperando que los resultados ahora sí se nos den. La Selección Peruana se encuentra en un estado crítico, y uno de los reclamos que viene realizando el jugador número 12 es la falta de una idea de juego y, claro, el poco volumen ofensivo. Con seis duelos más por jugar, clasificar al próximo Mundial parece una misión imposible. Sin embargo, Luis Ramos, delantero de Cusco FC, cree que la Bicolor saldrá de este mal momento. Aunque aún no logró sumar minutos como titular, dio su apreciación sobre los dos últimos resultados y explicó el porqué Jorge Fossati no apostó por él en la delantera.

Ramos, una de nuestras cartas de gol de tan solo 24 años, se encuentra optimista y cree que la Selección Peruana se repondrá de este mal momento. El delantero nacional confía en que aún hay chances. “Les digo que sigan creyendo en este grupo; hemos salido de situaciones complicadas. Mientras tengamos vida, vamos a seguir”, dijo el atacante.

“Todavía nos faltan partidos y esperamos que podamos salir de esta situación complicada. Los que están arriba de nosotros no están muy lejos en puntos”, agregó. Es importante mencionar que la Bicolor se encuentra a seis puntos de Bolivia, que está en zona de repechaje (y será nuestro próximo rival en marzo). Si la selección registra otro tropiezo, sus posibilidades de clasificación estarían completamente desvanecidas.

Cabe señalar que su debut con la Blanquirroja fue contra Uruguay, en el segundo tiempo (ingresó a los 82′ por Alex Valera), y también jugó ante Brasil (ingresó a los 57′ por Bryan Reyna). Sin embargo, contra Chile y Argentina no sumó minutos. “Me preparo de la mejor manera, obviamente todos quieren jugar, pero son decisiones del comando técnico que uno respeta. Uno está para aportar”, aseguró. Pese a estar en la banca, destacó lo importante que es sumar experiencia con sus demás compañeros. “Es mucho aprendizaje, todos estos partidos sirven, me toque o no me toque, sirve para seguir creciendo”, indicó.

Ante las últimas declaraciones de Paolo Guerrero -señaló que ante Argentina podría ser su último partido con la ‘sele’-, Luis Ramos se perfila como uno de los que tendrá más protagonismo. Sobre esto, el atacante indicó: “Mientras que uno sea peruano y esté preparándose de la mejor manera, todos tienen aquí la oportunidad de mostrarse y tomar ese lugar”. Por último, hizo un rápido balance de su año y espera que su llamado a la Bicolor se dé nuevamente. “Al ver todo el año, creo que me ha ido de la mejor manera y espero que el otro año sea igual”, concluyó.

Los próximos partidos de la Selección Peruana

Con seis partidos por jugar y 18 puntos en disputa, la Selección Peruana tiene una tarea titánica por delante. Los duelos ante Bolivia y Venezuela se perfilan como verdaderas finales donde los dirigidos por Fossati tendrán que mostrar un cambio radical en efectividad y confianza. El compromiso ante la ‘Verde’ se jugará el próximo 20 de marzo en horario y escenario por confirmar.

Por otro lado, el duelo ante la selección venezolana, dirigida por Fernando Batista, se desarrollará el 25 de marzo. El choque aún no tiene horario definido, pero sí escenario: el Estadio Monumental de Maturín. La casa del Monagas FC se ha convertido en un fortín para la Vinotinto. Ni Argentina ni Brasil han podido ganar en el mencionado coloso llanero.





