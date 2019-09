Ricardo Gareca: "Que no hayamos tenido un buen partido ante Ecuador, no significa que no estemos en un buen momento"

Perú y Brasil están a poco de enfrentarse en duelo amistoso, por la fecha doble FIFA. Ricardo Gareca sabe que el partido previo a este no le fue bien a la Selección Peruana , pero no le resta al buen momento que atraviesa el colectivo, pues cuenta con los jugadores idóneos para sacar el resultado a favor.

"El hecho de que no hayamos tenido una buena performance el partido anterior, no significa que no estemos en un buen momento. Creo que para nosotros tenemos que aprovechar el presente para crecer, para consolidarnos, para corregir e ir acentuando y darle forma a todo lo que se viene, que son las Eliminatorias", sostuvo Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

Asimismo, admitió que, si bien el combinado nacional puede tener dificultades, no están dispuestos a retroceder, sino a buscar mejorar como equipo, teniendo en cuenta los retos que se les viene para este año y el siguiente.

"Tenemos nuestros inconvenientes y nos van a poner en problemas, como también nosotros lo hemos hecho en otros partidos. Nos estamos enfrentando a los mejores jugadores y ellos a los mejores jugadores de Perú. Tratamos de hacer lo posible y esperamos sacar el resultado a favor", agregó.

La Selección Peruana tendrá una nueva oportunidad de subsanar errores y mostrar el poderío que se tiene ante Brasil. El duelo se desarrollará este martes 10 de setiembre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles a las 10:00 p.m., según el horario confirmado, y será transmitido vía Movistar Deportes y Latina TV.

Guillermo Barros Schelotto se deshizo en elogios para Raúl Ruidíaz. (Video: José Luis Saldaña)

► Tite: "Si estuviera en el lado de Perú tendría un sentimiento de venganza"



► Guillermo Barros Schelotto se deshizo en elogios para Raúl Ruidíaz y lo calificó como 'difícil de marcar' [VIDEO]



► ¡Con Corzo, Zambrano y Yotun! El once de Ricardo Gareca para enfrentar al Brasil en Los Ángeles



► Perú vs. Brasil: Yoshimar Yotún trolea a Pedro García en vivo tras decir que "nos cuesta penetrar" | VIDEO



► Selección peruana | Roberto Mosquera sobre Paolo Guerrero y su futuro reemplazante: "Hay que buscarlo en la chacra"