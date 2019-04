Perú vs. Chile EN VIVO Y EN DIRECTO por el hexagonal final del Sudamericano Sub 17

Perú vs. Chile | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING | VÍA MOVISTAR DEPORTES | VÍA LATINA TV | VER GRATIS | se enfrentan este viernes 5 de abril a las 9:10 p.m. en el estadio San Marcos, por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17. Los dirigidos por Carlos Silvestri se mantienen invictos en el torneo, pero van a necesitar más que solo un empate para quedarse entre los cuatro primeros y viajar al Mundial Sub 17 de Brasil. El partido será transmitido por Movistar Deportes y Latina TV. Todas las incidencias las encontrarás en Depor.com.

Perú vs. Chile es el segundo partido que juega la Selección Peruana Sub 17 en el hexagonal final. Para esta etapa, la ‘blanquirroja’ deberá enfrentarse a todas las selecciones que clasificaron para sumar el máximo de puntos posibles y quedarse con uno de los cuatro boletos rumbo a Brasil, para el Mundial que se desarrollará en noviembre.

Perú vs. Chile se enfrentan nuevamente en el Sudamericano Sub 17 de este año. La ‘bicolor’ debutó ante la ‘Roja’ en el renovado estadio San Marcos el pasado 21 de marzo. Para esta oportunidad, los seleccionados buscarán el descuento y evitarán cerrar nuevamente el partido con un empate sin goles.

Perú vs. Chile se miden en el Sudamericano Sub 17. (FPF) La Selección Peruana Sub 17 suma tres empates sin goles y dos victorias ante Bolivia (3-1) y Ecuador (2-0). (Foto: FPF)

La Selección Peruana Sub 17 se ha mantenido invicta hasta la fecha. Con dos victorias consecutivas, la primera ante Bolivia y la segunda ante Ecuador, encuentros que colocó al cuadro de Carlos Silvestri en la punta del Grupo A.

Sin embargo, la blanquirroja tiene una clara tendencia a los empates sin goles, con tres de estos resultados en lo que va del torneo. El primero ante Chile, después ante Venezuela y finalmente frente a Argentina, la fecha anterior.

La selección de Chile clasificó en segundo lugar del Grupo A hacia el hexagonal final del Sudamericano, tras sumar 7 puntos, con una diferencia de seis goles. El plantel de Hernán Caputto va por la victoria ante Perú, pues no querrán volver a repetir el empate sin goles del debut.

Perú vs. Chile buscarán los tres puntos de la jornada, a fin de sumar el mayor número con miras a la clasificación al Mundial Sub 17 de Brasil 2019. Posteriormente La Selección Peruana se enfrentará Paraguay, Ecuador y Uruguay, el 8, 11 y 14 de abril, respectivamente.

Perú vs. Chile: los últimos 5 partidos de la Sub-17

21/03: Perú vs. Chile 0-0

23/03: Perú vs. Venezuela 0-0

27/03: Perú vs. Bolivia 3-1

​29/03: Perú vs. Ecuador 2-0

02/04: Perú vs. Argentina 0-0

Perú vs. Chile: horarios del mundo

Ecuador - 9:10 p.m.

Perú - 9:10 p.m.

Colombia - 9:10 p.m.

México - 8:10 p.m.

Bolivia - 10:10 p.m.

Chile - 11:10 p.m.

Argentina - 11:10 p.m.

Uruguay - 11:10 p.m.

Paraguay - 11:10 p.m.

Perú vs. Chile: posibles alineaciones

Perú: Massimo Sandi, Kluiverth Aguilar, José Rachumick, Carlos Montoya, Mathias Llontop, Rafael Caipo, Alessandro Burlamaqui, Yuriel Celi, Sebastian Cavero, Oscar Pinto y Nicolás Figueroa.

DT: Carlos Silvestri.

Chile: Julio Fierro, David Tati, Daniel González, Patricio Flores, Cristian Riquelme, Vicente Pizarro, César Pérez, Gonzalo Tapia, Alexander Aravena, Luis Rojas y César Díaz.

DT: Hernán Caputto.

Nicolás Córdova exigió mucho en los trabajos de defensa y los centrales. (Video: José Luis Saldaña)

