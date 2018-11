William Chiroque , aquel jugador que deslumbró a propios y ajenos en la Copa América del 2011, anunció su retiro de las canchas, a pocas horas del Perú vs. Costa Rica. Sí, el mismo volante que, con el Juan Aurich de Diego Umaña, logró, en el mismo año, el único título de la historia del 'Ciclón'.

El 'Periquito' no pudo más con las lesiones. Durante los últimos dos años, el volante apenas ha jugado más de 10 partidos en Segunda División (entre Los Caimanes y Atlético Grau), lo que le hizo pensar en un futuro lejos del 'verde'.

"Las constantes lesiones me obligaron a retirarme del fútbol, pero las ganas y el amor al fútbol hacen que uno siempre este ligado a este deporte tan lindo que muchas alegrías me dio", aseguró el volante morropano al portal Sullana Deportes.

Luego de tan larga trayectoria, entre clubes y Selección Peruana, Chiroque no se cree más que nadie, y por eso prefiere irse sin hacer mucha bulla. "Llegué calladito y me iré calladito. Me ofrecieron hacerme un partido de despedida, pero les dije que no porque quiero irme en silencio", añadió.

Finalmente, y para la curiosidad de muchos que lo vieron vestir la camiseta de su club, el 'Periquito' dejó una frase que los dejará tranquilos. "Yo no soy hincha del Grau ni de Alianza Atlético, pero simpatizo por el equipo que siempre he jugado. Tengo el corazón partido con Grau, Cienciano, Sporting Cristal, Juan Aurich o Cesar Vallejo", afirmó.

