Perú vs. Paraguay EN VIVO Y EN DIRECTO por el Sudamericano Sub 17

Perú vs. Paraguay se enfrentan por el hexagonal final del Sudamericano Sub 17. La Selección Peruana irá por su primera victoria en la fase final del torneo, que da cuatro cupos al Mundial Sub 17 de Brasil. Carlos Silvestri tendrá tres bajas confirmadas para este encuentro, debido a la acumulación de amarillas y una lesión.

Perú vs. Paraguay se jugará este lunes 8 de abril a las 9:10 p.m. en el estadio San Marcos y será televisado por Movistar Deportes y Latina TV (único medio nacional con los derechos de transmisión). Se espera que para este duelo se tenga como protagonista a Oscar Pinto, el medicampista que le dio vida a la Selección Peruana ante Chile.

El partido de Perú vs. Paraguay tendrá algunas bajas considerables en el once de Carlos Silvestri. El capitán de la bicolor no podrá acompañar a sus compañeros, debido a acumulación de tarjetas amarillas y por su lesión, tras el partido ante la 'Roja'.

Otros dos ausentes en la Selección Peruana Sub 17 serán José Huayhua y Yuriel Celi, por sumar también cartones amarillos. No obstante, el plantel bicolor no se quedará desprovisto de buenas figuras. Se espera la presencia como titular de Oscar Pinto, el volante ofensivo que propició las jugadas goleadoras ante Chile, en la última fecha del Sudamericano Sub 17.

Perú cayó 2-3 ante su similar Chile en la segunda jornada del Sudamericano Sub 17.

Además de Pinto, Nicolás Figueroa, el goleador de la blanquirroja con tres tantos en el torneo, también estaría como fijo ante los guaraníes. La dupla Pinto-Figueroa está dando qué hablar y no es para menos, ambos jugadores han demostrado ser estupendas promesas para la Selección de mayores.

Perú llega este duelo, tras caer 2-3 ante su similar de Chile, que se ubica primero en la tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 con 6 puntos, seguido de Argentina, con 4 puntos y Paraguay con 2 puntos. La Selección Peruana tiene un empate ante Argentina y una derrota en la segunda fecha, por lo que deberá ganar este partido para sumar posibilidades de clasificar al Mundial Sub 17.

Por su parte, la selección de Paraguay acumula dos empates en el hexagonal final, el primero ante Uruguay 2-2, que le permitió sumar goles. En la segunda fecha se midió ante Ecuador, con el que también empató, esta vez 1-1, con gol de Fernando Ovelar.

La escuadra guaraní se encuentra un punto arriba, respecto a Perú, por lo que buscará quedarse con los tres puntos y así asegurarse su clasificación.

Paraguay tuvo una campaña pareja en la fase de grupos del Sudamericano Sub 17. Clasificó al hexagonal final como segundo de su grupo, al sumar 7 puntos y 8 goles a favor con dos victorias, un empate y una derrota frente a Brasil, en su debut.

Perú vs. Paraguay: horarios del mundo

Perú 9:10 p.m.

Ecuador 9:10 p.m.

Colombia 9:10 p.m.

Bolivia 10:10 p.m.

Paraguay 10:10 p.m.

Venezuela 10:10 p.m.

Argentina 11:10 p.m.

Chile 11:10 p.m.



Perú vs. Paraguay: posibles alineaciones

Perú: Massimo Sandi, Kluiverth Aguilar, Aron Sánchez, Carlos Montoya, Mathias Llontop, Alessandro Burlamaqui, Pedro De la Cruz, Carlos Ruiz, Oscar Pinto, Joao Grimaldo y Nicolás Figueroa.

Paraguay: Antonio Gonzáles, Ulises Gonzáles, Basilio Duarte, Rolando Ortiz, Fabio Barrios, Rodrigo López, Fabrizio Peralta, Wilder Viera, Junior Noguera, Orlando Colmán y Diego Duarte.

