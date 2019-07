Perú vs. Uruguay: ¿quién fue el último futbolista en debutar con más de 30 años en alguna Selección Peruana?

Mientras Perú sufría una dolorosa derrota ante Polonia en el Mundial de España, el 22 de junio de 1982, la familia Montes Sanguinetti quizás era la única que no veía el partido. Mauricio había llegado al mundo y el destino hizo que haga honor al día de su nacimiento y se dedique al fútbol. Ese mismo destino evitó que juegue en alguna Selección Peruana, hasta esta noche.



La selección Sub 23 hará su estreno en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El once titular está definido hace varios días, con Mauricio Montes como único delantero. El también futbolista de Ayacucho FC jugará por primera vez en un combinado patrio a los 37 años. Ojo, no es el único, y quizás ni el último, caso similar en nuestra historia.

No hay que retroceder mucho para encontrar el último caso de un futbolista que debutó con más de tres décadas en la Selección Peruana. Rafael Farfán (28 de diciembre de 1975) hizo su estreno a los 36 años, en un amistoso ante Costa Rica el 16 de agosto de 2012. El tío de Jefferson ingresó a los 58 minutos por Yoshimar Yotun y recibió una tarjeta amarilla. Dos meses después, se dio el lujo de jugar como titular en Eliminatorias ante Bolivia.

El fútbol masculino en los Juegos Panamericanos permite convocar a 18 futbolistas nacidos desde 1997, con un máximo de tres de mayor edad en la lista. Nolberto Solano se inclinó por Edu Oliva (23), Carlos Cáceda (27) y Mauricio Montes (37). Este último, jugará por primera vez en una Selección Peruana, irónicamente, superando por 15 años lo que pide el reglamento. Ha sido el mejor en el ataque en los entrenamientos, ojalá siga así en el torneo.

