Nuevo problemas en el mediocampo del Valencia CF. El peruano Alessandro Burlamaqui tuvo que ser retirado del duelo amistoso ante Brentford luego de una lesión. El jugador se marchó cojeando del campo, y posiblemente tenga una dolencia en el tobillo. En su lugar, ingresó Javi Guerra.

Las buenas actuaciones del centrocampista en la pretemporada, llevaron a José Bordalás a considerarlo en el primer equipo. Incluso, existían muchas opciones para entrar en la convocatoria contra el Getafe. Según la gravedad de la lesión podrá estar en la jornada del debut en Mestalla, o quizás esperar su turno.

Por el momento, el parte médico del elenco español no ha brindado detalles sobre la lesión. Sin embargo, el técnico español decidió retirarlo del partido por precaución y ante la cercanía de LaLiga Santander, ya que el peruano se viene ganando un puesto en el equipo ‘che’.

Su principal anhelo es la Selección Peruana

Tras dejar el Espanyol, Burlamaqui se unió al equipo filial del Valencia. En su corto tiempo, ya tuvo la oportunidad de ser parte del grupo profesional y ya ha participado en varios amistosos, el más recordado ante el AC Milan.

Hace unos días, habló con la cadena ESPN, donde mostró su anhelo por representar a la Selección Peruana. Como bien sabemos, el futbolista dejó Perú y viajó a España cuando tenía un año.

“Tengo que estar agradecido a España porque al final es el país que me ha visto evolucionar como persona y como futbolista. Tengo que estar agradecido por ello, pero yo me he comprometido con Perú, quiero jugar por Perú. Siempre voy a estar agradecido a España, pero ahora mi prioridad es jugar por Perú”, aseguró.





