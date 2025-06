Pese al mal momento que vive Emelec en la actualidad del torneo ecuatoriano, reconocer que es uno de los equipos más emblemáticos de nuestro vecino país es algo que nadie puede negar, por lo que llegar a vestir su camiseta podría considerarse como una buena alternativa para los futbolistas peruanos emigran. Así lo ha sentido Alfonso Barco, que dejó la irregularidad de Uruguay para buscar convertirse en pieza clave para el equipo que dirige Jorge Célico, donde no solo llega con la misión de hacer resurgir al cuadro eléctrico, sino también cumple un sueño al jugar junto a Christian Cueva.

Estando ya en Guayaquil, acoplándose a las condiciones de su nuevo equipo, Alfonso Barco ha querido demostrar el crecimiento profesional que ha ganado en los últimos años. Siendo un pedido explícito de su actual DT, no tuvo ninguna duda de vestir la camiseta de Emelec a pesar de vivir una temporada en las sombras, donde se coloca en los puestos del descenso.

“Muy feliz de estar acá, muy feliz de llegar a un equipo tan grande, pero sabiendo la responsabilidad que lleva eso, más aún en la situación en la que estamos, así que con mucha convicción y felicidad a la vez de poder llegar a este equipo. Creo que el proceso de poder resolver mis contratos con Defensor y con un Universitario duró unos días, pero bueno, lo normal”, indicó en entrevista con L1 Max.

Alfonso Barco llegó en 2023 a Defensor Sporting de Uruguay y ya ha sumado dos títulos en su carrera profesional. (Foto: Agencias).

El mediocampista nacional reveló también que tomar la decisión de dejar al Defensor Sporting de Uruguay y emprender un nuevo comienzo en el fútbol ecuatoriano, no fue difícil de tomar. Más aún teniendo en cuenta los detalles que conversó tanto con la dirigencia del equipo como con el entrenador Jorge Célico, quien lo buscó para nutrir de mejor manera el mediocampo que hoy tiene a su cargo.

“Yo hablé con Miguel Falero, que es el dirigente deportivo, también con el entrenador, así que bueno, yo lo dije hoy.A mí no me tuvo que convencer nadie para llegar a un cuadro así grande, simplemente fue un proceso de unos días, pero bueno, muy feliz de estar acá”, señaló.

Llegar al eléctrico, no solo ha significado una nueva oportunidad para seguir creciendo en el fútbol, si no también el cumplir un sueño de jugar junto a alguien a quien ‘Fonchi’ consideró como un ídolo durante mucho tiempo. Por supuesto, se trata de Christian Cueva quien ahora será su compañero en la zona medular del terreno de juego con quien espera tener una buena relación en este equipo.

“Con Christian, para mí es un sueño después de verlo tanto tiempo como si fuese un ídolo, el tenerlo de compañero y conocerlo en el día a día para mí es algo que me llena de orgullo también poder cumplir un sueño más. Cuando llego al vestuario y saludo a todos mis compañeros, me acompañó mi viejo, que mi viejo también lo conoce a Christian, desde que tiene 14 años, imagínate”, comentó.

Alfonso Barco formó parte de la temporada 2023 con el cuadro 'crema' | Foto: Universitario

Por otro lado, y siendo autocrítico también supo reconocer que desde que salió de la San Martín “después de casi más de dos años, te puedo confesar que a pesar de todo lo que me pasó, creo que me ayudó mucho para crecer como futbolista, sobre todo mentalmente, me hizo madurar”. Recordando los momentos duros que vivió en Universitario de Deportes, por la doblé presión que sentía no solo por vestir la camiseta de un gran equipo, si no también por los apellidos que lleva en la espalda.

Finalmente, es justo con el cuadro ‘crema’ con quien tuvo que también rescindir el contrato que aún tenía vigente. Pues a Uruguay, había sido cedido a préstamo, por lo que aclaró que: “La situación de la U, sobre todo en esa posición, y mi deseo de seguir en el extranjero, como me quedaban tan pocos meses de contrato, con Jean supimos que era beneficioso para los tres lados”.

“Para Emelec, por la situación en que podía llegar gratis, y para la U, confiando en mí, en que en un futuro me vaya bien y poder retribuirle la confianza y el agradecimiento de haberme liberado. Le agradecí el viernes, le vuelvo a agradecer, porque al estar de acuerdo con esta situación mía, también es como dándome la razón de que confía en que en un futuro me vaya bien”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR