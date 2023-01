Este nuevo año no arrancó como esperaba para Christian Cueva, ya que en medio de los problemas económicos del club Al Fateh, se sumó la poca actividad que tuvo el volante en los últimos meses. Pese a ello, el panorama parece mejorar, en especial, porque ya tendría propuestas para ver hacia dónde llegar, incluyendo, La Victoria.

Bajo este contexto es preciso analizar el presente de ‘Aladino’, ya que se convirtió en uno de los referentes del cuadro árabe, gracias a sus goles y asistencias. No olvidar que esa confianza que adquirió en la liga saudí, también se reflejó en sus participaciones con la Selección Peruana, especialmente, en la recta final de las Eliminatorias (seis goles y cuatro asistencia, desde mediados del 2021).

Desde su llegada a Al Fateh, para la temporada 2020-21, el mediocampista nacional sumó 50 partidos, donde llegó a marcar 16 goles y 16 asistencias. En total, acumuló 4,029 minutos, siendo la temporada 2021-22 en la que más destacó, con un total de 24 cotejos, 8 anotaciones y cinco pases gol, incluso, llegó a tener 2,093′ en campo.

No obstante, para la nueva campaña del elenco saudí, la cual inicio en la segunda mitad del año 2022, Cueva no tuvo la participación deseada. Incluso, cerró el año jugando con el equipo de reserva. Fue en esta temporada donde tuvo nueve partidos, tres asistencias y 773 minutos, pero ningún gol.

En Alianza Lima lo quieren

Alianza Lima conoce muy bien a Christian Cueva y saben del potencial que posee, por lo que no cesarán de estar en la pelea por conseguir el anhelado pase a sus filas. Si bien no está nada dicho de manera oficial, el jugador ya fijó su salida de Al Fateh, solo le resta analizar qué destino tomará, ya que los íntimos no son los únicos que lo pretenden.

Pese a ello, el club victoriano tiene plena confianza en su oferta y en lo que representa la llegada de un seleccionado nacional a su plantel. Semanas atrás, desde la interna del club mencionaron que hay voluntad de ambas partes por sellar el fichaje, pero faltaba resolver el tema del contrato con el club saudí. Esto último ya está listo, solo queda saber la decisión de ‘Aladino’.





